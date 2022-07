To koniec Krychowiaka w reprezentacji? Szkoda tak barwnej postaci... [zdjęcia]

Agent piłkarski David Manasia, reprezentujący interesy pomocnika Grzegorza Krychowiaka, powiedział, że jego klient nie planuje zerwania kontraktu z rosyjskim Krasnodarem. Piłkarz reprezentacji Polski po urlopie i trzymiesięcznych występach na wypożyczeniu w AEK Ateny znowu zagra w Rosji. A to prawdopodobnie oznacza, że podzieli los Macieja Rybusa, który też zdecydował się grać w lidze rosyjskiej i został odsunięty od kadry. Wszystko wskazuje na to, że Krychowiaka również zabraknie na mundialu w Katarze. A szkoda, bo to jedna z najbardziej barwna postać w reprezentacji. Kibice kojarzą go nie tylko jako solidnego defensywnego pomocnika, ale i miłośnika mody, egzotycznych podróży oraz męża pięknej modelki, Celii Jaunat. Zobaczcie efektowne zdjęcia pary celebrytów!

