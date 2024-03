To nawet ponad 830 zł z ZUS! Jak starać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające? redpp

Specjalnym programem skierowanym do rodziców jest tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jest ono znane również jako mama 4 plus. Program ten ma na celu wsparcie finansowe osób, które wychowywały dzieci, a an tym ucierpiała ich kariera zawodowa i nie były w stanie wypracować minimalnej emerytury, czy też zbudować sobie do niej pełnych praw. Ile wynosi takie świadczenie? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać?