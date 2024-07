To nie żart! Piłkarski trening na wiślanej łasze w Toruniu. Ratownicy czują się już bezsilni [zdjęcia]

Temat na naszych łamach pojawił się już w ostatnich tygodniach wielokrotnie, po raz pierwszy jeszcze w maju. Od tamtej pory pisaliśmy o łachach jeszcze m.in. przy okazji artykułu o działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale dziś przychodzi nam do tematu wrócić po raz kolejny.

WOPR w Toruniu: "Rodziny z malutkimi dziećmi robią sobie pikniki na łachach"

- Wiślane łachy niosą ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo. Jako ratownicy jesteśmy bezsilni - codziennie mamy zgłoszenia dotyczące całych rodzin z malutkimi dziećmi, które robią sobie pikniki na łachach. Jedyne co możemy, to informować o niebezpieczeństwie, jakie niesie rzeka - czytamy w mailu.

Piłkarski trening i przejazd motocyklistów po łachach w Toruniu

Rozmaitych przykładów lekceważenia wiślanego zagrożenia jest jednak więcej. W ubiegłym tygodniu widzieliśmy w środowy wieczór dwóch motocyklistów na crossowych maszynach, którzy zjechali na łachy na wysokości dawnej siedziby klubu Budowlani, a następnie z dużą prędkością jechali niemal na skraju piasku i rzeki, by w końcu wrócić na stały grunt przy ruinach zamku dybowskiego.

Niosą pomoc, dbają o prewencję i edukację najmłodszych, a nawet zabezpieczają zawody triathlonowe i pływackie. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze w Toruniu nieustannie dba o to, by wypoczynek nad…

Piłkarski trening i przejazd motocyklistów to przypadki skrajne, ale codziennością dla ratowników są interwencje wobec plażowiczów , którzy wchodzą na łachy w celu przespacerowania się lub opalania. Nieopodal Pałacu Widokowego na piasek schodzą całe rodziny z dziećmi, nie brak też osób, które traktują Wisłę jako miejsce do kąpieli - oczywiście nie na otwartej wodzie, ale rzeka nawet na wycinku miedzy brzegiem a łachą również może okazać się bardzo groźną pułapką.

Ratownicy interweniują w Toruniu codziennie, jednak w przypadku wchodzenia na łachy mają ograniczone pole działania. Nie istnieje możliwość zmuszenia lekkomyślnej osoby do opuszczenia piasku - pozostają tylko apele. WOPR nie ma też możliwości karania mandatami - teoretycznie może się więc zdarzyć, że osoby chodzące po łachach po prostu zignorują rady niosących pomoc.

Tablice przy zamku dybowskim

"Poprzez dodatkowe komunikaty na plaży przy Zamku Dybowskim chcemy uzmysłowić jak największej liczbie osób to, że łachy mogą być niebezpieczne. Piasek na łachach to nie jest odkryte, stabilne dno rzeki. To bardzo grząskie naleciałości naniesione przez nurt. Wypłycenia i wysepki tworzące się na Wiśle często wyglądają jak kawałek plaży, na który chętnie wchodzą ciekawscy. Należy pamiętać, że takie grunty nie są stabilne. Szczególnie na ich obrzeżach piasek jest nasiąknięty wodą i może się zapadać" - czytamy na oficjalnie stronie Urzędu Miasta.