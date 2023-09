To nowe zasady waloryzacji emerytur. Nawet kilkanaście procent podwyżki dla emerytów!

Zmiany waloryzacji emerytur - co planuje rząd?

Coraz częściej pojawiają się spekulacje odnośnie do tego, że renty i emerytury mają zostać podniesione o wskaźnik inflacji. To wynika z projektu rozporządzenia rady ministrów. Można znaleźć informacje o tym, że planowane jest podniesienie rent i emerytur o minimum. Co to w ogóle oznacza? Minimum w tym rozumieniu oznacza wzrost świadczeń seniorów jedynie o wskaźnik inflacji.