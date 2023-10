To rak atakuje Twoje płuca! Poznasz to po paznokciach. Rozpoznanie i leczenie nowotworu płuc. To powinieneś wiedzieć!

Wbrew pozorom wygląd i stan naszych palców wskazuje również na stan naszego ogólnego zdrowia. Wśród często występujących objawów sugerujących np. raka płuc pojawiają się tzw. palce pałeczkowate. Każdy, kto wie, czym są nowotwory, rozumie też, że nie można ignorować tego objawu. Czym się charakteryzują? Jak rozpoznać raka płuc? Jakie są jego objawy? Jak leczyć nowotwór płuc?

Masz takie paznokcie? To rak atakuje Twoje płuca! Rozpoznanie i leczenie nowotworu płuc

Wbrew pozorom wygląd i stan naszych palców wskazuje również na stan naszego ogólnego zdrowia. Wśród często występujących objawów sugerujących np. raka płuc pojawiają się tzw. palce pałeczkowate. Każdy, kto wie, czym są nowotwory, rozumie też, że nie można ignorować tego objawu. Czym się charakteryzują? Jak rozpoznać raka płuc? Jakie są jego objawy? Jak leczyć nowotwór płuc?

Palce pałeczkowate - czym są?

Są one nazywane również palcami Hipokratesa lub też palcami dobosza. Powstają poprzez przerost tkanki łącznej pod paznokciami, co skutkuje wyraźną zmianą wyglądu dłoni. Charakterystyczne jest to, że palce dotknięte tym schorzeniem w swoim zakończeniu ulegają poszerzeniu. Z kolei paznokcie deformują się, stają się wyraźnie uniesione oraz wypukłe. Zmienione chorobowo palce nie wywołują odczuć bólowych.

Co istotne, pałeczkowatośc palców może dotyczyć zarówno obu stron, jak i tylko jednej. Co więcej, deformacja postępuje etapami.

Palce pałeczkowate a nowotwór płuc - rozpoznanie raka płuc

Choć może być to zaskakujące, objawy nowotworu płuc mogą być również związane z tą deformacją palców. Dotąd nie zostało to w pełni wyjaśnione, ale ta choroba rak płuc ma często towarzyszące objawy w postaci pałeczkowatych palców. Wiadomo jedynie, że objaw ten jest charakterystyczny dla długotrwałego niedotlenienia organizmu - problemu, który powodują różne rodzaje nowotworu płuc.

Pozostały objawy raka płuc omówimy w dalszej części artykułu.

To nie tylko guz raka płuc! Co jeszcze powoduje chorobę palców?

Wśród innych przyczyn występowania palców pałeczkowatych wymienia się: Przewlekłe zapalenie płuc, gruźlicę płuc czy też mukowiscydozę.

Choroby układu krążenia doprowadzające do niedotlenienia niektórych, zwłaszcza peryferyjnych części ciała.

Choroby endokrynologiczne oraz reumatyczne - łuszczycowe zapalenie stawów, nadczynność przytarczyc oraz akromegalię.

Choroby układu pokarmowego - choroby wątroby, lub nieswoiste choroby zapalne jelit - tu wyszczególnia się przede wszystkim wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także chorobę Leśniowskiego-Crohna.

Jak leczyć palce pałeczkowate?

Każdorazowo leczenie palców pałczkowatych wymaga działania na źródle. Dlatego też trzeba pamiętać, że niezbędna jest terapia schorzenia, które stanowi źródło choroby. Jeśli przyczynę wykaże diagnostyka nowotworu płuc, trzeba działać na raka płuc.

Rak płuc – co to za choroba?

Nowotwory płuca i opłucnej wywodzą się z komórek nabłonkowych - aż w 85% są one diagnozowane jako niedrobnokomórkowe raki płuca. Jest to zwykle rak płaskonabłonkowy płuca. Skąd jednak bierze się ta choroba?

Skąd się bierze rak płuca? Przyczyny raka płuc

Szacuje się, że głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuc jest palenie papierosów - zarówno czynne, jak i bierne. Co więcej, częstość występowania raka płuc rośnie wraz z wystawieniem na różne zagrożenia zawodowe, czynniki środowiskowe lub też uwarunkowania dziedziczne.

Czynniki zawodowe to przede wszystkim oddziaływanie szkodliwych substancji. Wyszczególnia się tu:

Azbest,

Ołów,

Beryl,

Nikiel,

Chrom,

Związki chemiczne używane przy produkcji koksu. Z kolei w przypadku czynników środowiskowych najistotniejsze jest zanieczyszczenie powietrza spalinami.

Jak objawia się rak płuc?

Nie da się wprost, jakie objawy muszą się pojawić. Wynika to z faktu, że objawy są niespecyficzne. Jakie są potencjalne objawy raka płuc? Stadium raka płuc określa zwykle, jakie mogą być objawy raka płuc. Od tego zależy m.in. wdrożenie odpowiedniego leczenia i prawidłowe zwalczanie choroby. Co więcej, objawy wczesne i późne mogą być maskowane przez dolegliwości wynikające m.in. z palenia papierosów, które mogą, ale nie muszą oznaczać wczesne objawy raka płuc. Jak to wygląda w kwestii stadiów choroby?

Wczesne objawy raka płuc praktycznie nie wskazują na to, że ma miejsce ta choroba nowotworowa. Pierwszy objaw raka płuc może być wynikiem przerzutów pojawiających się w kościach, mózgu lub węzłach chłonnych. Jest to spowodowane tym, że choroba ta ma bardzo agresywny przebieg.

Pierwszy objaw raka płuc jest bardzo nieoczywisty i równie dobrze może dotyczyć przeziębienia lub grypy. Wyszczególnia się tu: Kaszel,

Chrypkę,

Nawracające infekcje płucne,

Odkrztuszanie wydzieliny z krwią,

Duszność i świszczący oddech,

Ból w klatce piersiowej i barkach,

Uczucie zmęczenia oraz osłabienie,

Utrata masy ciała niebędąca wynikiem odchudzania,

Podwyższona temperatura ciała.

Jakie badania wykonuje się w celu rozpoznania raka płuc?

Diagnostyka raka płuc wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań. Choroba raka płuc daje bardzo nieoczywiste objawy, więc trzeba wykonać szereg badań szczegółowych. Zaczyna się od badania podmiotowego, czyli szczegółowego wywiadu lekarskiego z pacjentem. Jednak potem istotne jest, aby zbadać objawy nowotworu płuc poprzez badanie przedmiotowe, czyli osłuchanie pacjenta w rejonie zagrożonych chorobowo miejsc.

Ostatecznie jednak diagnostyka nowotworu płuc opiera się na badaniu obrazowym. Jest to m.in. badanie radiologiczne płuc oraz RTG klatki piersiowej, badanie tomograficzne oraz badanie PET-TK, czy też ultrasonografia węzłów chłonnych i nadobojczykowych. Od tego, jak wygląda rak płuc na RTG może zależeć np. to, czy będzie on operacyjny.

Pomocna jest również cytologia plwociny oraz badanie płynu jamy opłucnej, badanie materiału genetycznego, czy wreszcie różne badania laboratoryjne. Badania w raku są bardzo kompleksowe, wymaga tego m.in. ocena stopnia zaawansowania raka płuc. Diagnostyka i wykrywanie nowotworu wiążą się z tym, że trzeba też wykonać badanie histologiczne, co pozwala na lepsze określenie tego, z jakim rodzajem nowotworu mamy do czynienia. Typy histologiczne mogą warunkować to, jaka będzie odpowiednia metoda leczenia raka płuc. Badania dodatkowe uwzględniają indywidualną sytuację pacjenta.

Rodzaje raka płuc - rozpoznanie

Pochodzenie raka płuc może determinować jego typ. Może to być np. drobnokomórkowy rak, jak i rak niedrobnokomórkowy. To zaś determinuje, która część płuca z rakiem została zaatakowana. Drobnokomórkowy rak płuc objawy ma związane ze wczesnym rozsianiem nowotworu w formie przerzutów. Co więcej, to właśnie drobnokomórkowy rak jest szczególnie mocno związany z palenie nikotyny. Początkowe objawy i rozpoznanie są bardzo trudne, ponieważ dochodzi do szybkiego, agresywnego ataku. Rak drobnokomórkowy stanowi mniej więcej 1/5 przypadków raka płuc, a większe ryzyko raka płuc w tym przypadku wiąże się z paleniem papierosów, a on sam najczęściej obejmuje duże oskrzela.

Rodzaje nowotworu płuc wyróżniają również tzw. raka płaskonabłonkowego płuc. Dotyczy on około 40-50 procent pierwotnych zachorowań na ten nowotwór. Zwykle występuje u osób starszych, w szczególności u mężczyzn. Często również jest związany z problemem palenia tytoniu. Jest też zlokalizowany w centrum organizmu, a jego rozwój jest powolny. Często towarzyszą mu zmiany przednowotworowe związane z zaburzeniem funkcjonowania nabłonka oddechowego raz ze zmianą wyglądu.

Rak gruczołowy płuca jest z kolei diagnozowany u około 35% chorych. Najczęściej dotyka kobiet, również niepalących. To oznacza, że wystawienie na dym tytoniowy nie ma tu wielkiego znaczenia. Guz jest zlokalizowany w częściach obwodowych płuc. Choć rozrasta się powoli, jest bardzo unaczyniony, co powoduje szybkie wystąpienie przerzutów - w szczególności do mózgu. W ciągu ostatnich lat ten nowotwór jest coraz częściej występującym.

Z kolei o raku wielkokomórkowym mówi rzadziej. Jest to pierwotny rak płuca pojawiający się w około 10% przypadków.

Dlaczego odczuwamy ból w raku płuc?

Postępowanie raka płuc na początku nie wiąże się z bólem. Jednak w pewnym momencie może wyraźnie odczuwać to, że nas boli. Wynika to z wielu czynników, przede wszystkim ból raka płuc wynika z rozmiarów guza, jego dokładnego umiejscowienia oraz zlokalizowania przerzutów. Zazwyczaj ból pojawia się wtedy, gdy nowotwór płuc naciska tkanki bądź uciska unerwione struktury klatki piersiowej. Ból pojawia się również w przypadku przerzutów do kości, wątroby, czy mózgu, kiedy to rokowania raka płuc są już niewielkie.

Jak często występuje rak płuc?

Obecnie szacuje się, że jest to nowotwór najczęściej będący złośliwym w Polsce i na świecie. W Polsce odpowiada on aż za 29% wszystkich zgonów wynikających z nowotworów złośliwych u mężczyzn. W przypadku kobiet jest to 17%, ale w obu tych grupach jest on najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych. Może to być guz płuca lewego, prawego, ale może to być też guz oskrzela, czy też np. też może dotyczyć terenów obwodowych.

Nowotwór płuc – jakie są szanse na przeżycie?

Bardzo ważna jest tu ocena zaawansowania choroby i rodzaj. Ostatecznie metody terapii są dopasowane do tego, jaki nowotwór, gdzie i w jakim stadium się znajduje. W przypadku raka określanego jako drobnokomórkowy możliwości terapeutyczne wykazuje radioterapia. Stosować można również chemioterapię. Zauważono u odmiany drobnokomórkowej wyraźną wrażliwość na te formy leczenia. Jednak pomimo tego rak ten ma bardzo złe rokowania. Radioterapia może nie być skuteczna m.in. z uwagi na współwystępowanie objawów paranowotworowych.

Niestety, co do zasady szanse na przeżycie w nowotworze płuc nie jest zbyt wielka. Oczywiście, różne postacie raka płuc pozwalają np. na leczenie operacyjne raka płuc, ale przeżycie po raku płuc jest utrudnione, jeśli doszło do przerzutów. Te zaś pojawiają się dosyć szybko.

Szanse na przeżycie w nowotworze płuc - objawy i rozpoznawanie stopnia zaawansowania raka płuc

Jednym z powodów, dla których rokowania raka płuc są niewielkie, jest późne wykrycie choroby. Jakie są cechy molekularne guza płuca w poszczególnych stadiach i jakie mogą być najczęstsze objawy? Wyszczególnia się 4 stopnie zaawansowania raka płuca:

I stopień - tu nowotwór dotyka wyłącznie miąższu płuca. Przerzuty nowotworowe nie są tu obecne, guz nie naciska śródpiersia. Na tym etapie bardzo trudno jest wykryć schorzenie, ponieważ nie ma wyraźnych objawów.

II stopień - również nowotwór jest ogranizony do miąższu płuca, ale już zauważa się przerzuty w węzłach chłonnych wnęki płuca.

III stopień - ma miejsce naciekanie nowotworu na śródpiesie, kręgosłup, klatkę piersiową lub też przerzuty pojawiają się w węzłąch cgłonnych śródpeirsia bądź też w węzłach nadobojczykowych.

IV stopień - dochodzi do przerzutów odległych m.in. do mózgu, nadnercza, kości oraz wątroby. Ma miejsce tkaże rozsiew do jamy opłcnej. Jest to najgorzej rokujący stopień choroby. Stadia rozwoju określają, jak poważny jest stan chorobowy pacjenta.

Czy raka płuca można wyleczyć?

Klasyfikacja nowotworów płuca pozwala na określenie tego, jakie mogą być dostępne sposoby leczenia. Przy diagnozie nowotworu płuc szacuje się, że na wyleczenie oraz przeżycie 5 lat ma szanse 10-15 procent osób. Diagnostyka i leczenie pozwalają na określenie, jakie są rokowania w raku płuc u konkretnej osoby. Choroba rakowa z zasady jest trudna do leczenia. A wyniki leczenia raka płuc zależą od etapu rozpoznania i stadium choroby.

Leczenie operacyjne raka płuc jest możliwe w przypadku nowotworu miejscowego bądź takiego, którego stopień zaawansowania jest regionalny. Tu wybiera się resekcję guza przy zachowaniu marginseu bezpieczeństwa. Czasem jest konieczne usunięcie całego płuca, a proces ten wspiera chemioterapię.

Co jeśli rak płuca jest nieoperacyjny?

W takim przypadku konieczna jest radioterapia, chemioterapia lub też leczenie paliatywne.

Chemioterapia sprawdza się zwłaszcza w przypadku raka drobnokomórkowego. Z kolei radioterapia dotyczy przypadków niekwalifikujacych się do operacji. Czasem stosuje się połączone leczenie skojarzone raioterapii oraz chemioterapii. Metody terapii uwzględniają np. różne schematy chemioterapii. Czasem leczenie i rokowania nie napawają optymizmem - w szczególności wtedy, gdy dojdzie do rozsiewu do odległych narzadów (stadium IV choroby). Wtedy też stosuje się leczenie paliatywne, które ma na calu jak najskuteczniejsze przedłuzęnie życia chorego przy zachowaniu jego możliwie najlepszej jakości. tu możliwości terapeutyczne są z zasady bardziej ograniczone.

Co jeść przy raku płuc? Profilaktyka raka płuc

W galerii omawiamy, co powinien jeść pacjent z tym najczęstszym nowotworem. Podstawowe informacje pozwolą także uniknąć choroby. Baza wiedzy powinna uwzględniać odpowiednie wsparcie żywieniowe. Tym bardziej, że zapobieganie nowotworowi jest najlepszym rozwiązaniem. Co powinna uwzględniać dieta pacjenta z nowotworem płuc? Szczegóły w galerii poniżej:

