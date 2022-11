To się dzieje z organizmem, gdy jesz czekoladę. Skutki są i dobre i złe

Po czekoladę sięga się na całym świecie. To jeden z ulubionych słodkich przysmaków. Spożywana w rozsądnych ilościach dostarcza organizmowi pozytywnych właściwości. Niestety potrafi też uzależnić i wtedy z reguły spożywamy jej za dużo, co niekoniecznie jest dobre dla naszego organizmu.

W czekoladzie znajdziemy w sumie ponad 600 substancji mających dobroczynnych wpływ na nasze zdrowie. Są to m.in.:

węglowodany (główne źródło energii, dla mózgu – jedyne),

białko,

magnez,

żelazo,

potas,

cynk,

miedź,

mangan,

niacyna,

flawonoidy,

teobromina,

błonnik,

antyoksydanty,

fenylotylamina,

witaminy A, E i z grupy B,

kwasy omega-6.