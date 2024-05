To tak choroba Hashimoto zmienia twoje ciało. Nigdy tego nie lekceważ! Zobacz, czy dokuczają Ci takie objawy

Tarczyca i Hashimoto

Nazwa tej choroby pochodzi od nazwiska japońskiego chirurga Hakaru Hashimoto - który na początku XX w. opisał kilka przypadków tego schorzenia. Inna nazwa tej choroby to "przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy". Hashimoto jest najczęstszym typem zapalenia tarczycy, a także najczęstszą przyczyną pierwotnej niedoczynności tego gruczołu. Ma charakter autoimmunologiczny, co oznacza, że organizm zaczyna zwalczać tarczycę, to zaś prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego.