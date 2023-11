To takie są stawki są w branży budowniczej! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki

Podwyżki płac na budowie

Liderzy płacowi - kierownik budowy, architekt i inżynier?

O wiele więcej zarabiają m.in dyrektorzy kontaktu ((od 28 do 45 tys zł brutto), kierownicy projektu (od 15 do 30 tys. złotych brutto) oraz kierownicy budowy w ramach inwestycji infrastrukturalnej (od 12 do 20 tys złotych). Są to jednak zarobki związane z projektami infrastrukturalnymi.