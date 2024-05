To Ty pracujesz na cukrzycę typu II. Masz te objawy? Zobacz, jak podstępna to choroba mfred

Cukrzycę śmiało można nazwać chorobą cywilizacyjną. Co roku zapada na nią coraz więcej osób. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Najczęściej jest to cukrzyca typu II. Oto objawy, które powinny cię zaniepokoić.