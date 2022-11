Tobias Torgersen, trener polskich biathlonistek: Nasza praca jest obliczona długofalowo

W Kontiolahti rozpoczyna się Pucharu Świata - we wtorek na 20 km pobiegną mężczyźni, a w środę biegiem na 15 km sezon zaczną panie, w tym pana podopieczne. Jak podsumuje pan okres przygotowawczy do nowego sezonu?

Wraca pan do pracy w Polsce po przerwie. Nowa umowa jest czteroletnia i zakłada pracę aż do igrzysk w Mediolanie. To chyba dla pana duży komfort?

Tak, zdecydowanie. Mamy grupę młodych zawodniczek. Trzeba zrozumieć, że nie będzie sytuacji, w której w pół roku zaczną osiągać duże sukcesy. Potrzebna jest cierpliwość. Mamy więcej czasu, więc nasza praca jest obliczona długofalowo. Zawodniczki również zdają sobie z tego sprawę, że w pierwszej kolejności chodzi o zbudowanie bazy pod późniejsze dobre wyniki. Jednocześnie wiadomo, że nawet jeśli ma się długofalowe cele, to i tak chce się widzieć bieżący progres, który pozwoli realizować po drodze także mniejsze cele.