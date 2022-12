TOP 15 toruńskich żużlowych obcokrajowców. Zgadzacie się z taką kolejnością? Piotr Bednarczyk

Trzeba przyznać, że Toruń miał szczęście do żużlowych obcokrajowców. W Apatorze (to nasza "zbiorcza" nazwa, bo trzeba pamiętać również o okresie Unibaksu, Klubu Sportowego i Get Wellu) jeździli mistrzowie świata lub czołowi zawodnicy globu, którzy stawali się szybko idolami kibiców Aniołów. Oczywiście, zdarzały się też i niewypały, ale o tych zapomina się zdecydowanie szybciej. Oto nasza najlepsza "15" stranieri toruńskiej ekipy. Ciekawe, czy zgadzacie się Państwo z taką kolejnością? Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię"!