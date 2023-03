Toruń. 10 najbardziej niebezpiecznych ulic w 2022 roku [raport policji]

W Toruniu nadal najbardziej niebezpieczne są wielopasmowe arterie. To tam najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji. Jak podkreślają policjanci, główne przyczyny tych zdarzeń również pozostają bez zmian: nadmierna prędkość i nieudzielenie pierwszeństwa. W samym mieście wzrosła liczba wypadków i rannych, spadła zaś liczba kolizji oraz zabitych. Które ulice są najbardziej niebezpieczne? Szczegóły na kolejnych stronach >>>

W Toruniu nadal najbardziej niebezpieczne są wielopasmowe arterie. To tam najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji. Jak podkreślają policjanci, główne przyczyny tych zdarzeń również pozostają bez zmian: nadmierna prędkość i nieudzielenie pierwszeństwa. W samym mieście wzrosła liczba wypadków i rannych, spadła zaś liczba kolizji oraz zabitych.

Podczas lutowego posiedzenia rady miasta nowy komendant toruńskiej policji, nadkomisarz Mariusz Gaik przedstawił radnym sprawozdanie z osiągnięć swoich podkomendnych oraz bezpieczeństwa w mieście w 2022 roku. Wśród tych informacji nie zabrakło danych na temat liczby wypadków i kolizji oraz związanych z nimi ofiar.

- W tym obszarze podkreślenia wymaga spadek liczby wszystkich zdarzeń drogowych - powiedział nadkomisarz Gaik. - W ubiegłym roku odnotowaliśmy mniej wypadków, kolizji i ofiar śmiertelnych, jednak liczba 11 zabitych jest wciąż o 11 za duża.

Ile wypadków odnotowała policja na drogach powiatu toruńskiego?

W ubiegłym roku, na obszarze podległym Miejskiej Komendzie Policji, czyli w granicach całego powiatu toruńskiego doszło do 3.669 kolizji. Dla porównania, w roku 2021 na drogach powiatu wydarzyło się ich 4.527. Liczba wypadków spadła w tym czasie z 76 do 71. Według policyjnych statystyk spadła nie tylko liczba zabitych (z 23 w roku 2021 do 11 w roku 2022), ale również rannych. Dwa lata temu było ich 74, rok temu 70. Spadła także liczba przeprowadzonych na drogach policyjnych kontroli w 2021 roku było ich 72.349, zaś w roku ubiegłym 61.744. W ubiegłym roku wreszcie policjanci wystawili ponad 500 mandatów mniej niż w roku poprzednim, skierowali jednak więcej wniosków o ukaranie do sądu.

Jak pod tym względem wyglądają dane dla samego Torunia?

Liczba wypadków wzrosła niestety z 42 do 43. Liczba zabitych natomiast zmniejszyła się z siedmiu do dwóch. Zmniejszyła się także liczba kolizji - w 2021 roku było 3.132, zaś w 2022 roku 2.561. Niestety Przybyło rannych, ich liczba wzrosła z 39 do 42.

Najwięcej kolizji w 2022 roku policjanci odnotowali na Szosie Lubickiej - 178, ulicy Grudziądzkiej - 155 i Broniewskiego - 95. Najwięcej wypadków było na ul. Broniewskiego, Polnej (po cztery) i Kościuszki - trzy. Przygotowując ranking najbardziej niebezpiecznych ulic policjanci biorą pod uwagę liczbę wypadków, kolizji ora ofiar. Szczegółowe dane na temat 10 najbardziej niebezpiecznych ulic Torunia w 2022 roku znajdą Państwo w galerii.

Które lata były najtragiczniejsze?

Liczby te się cały czas zmieniają. Dla porównania, w roku 2014 i 2016 na drogach Torunia doszło do 66 wypadków, zaś w 2019 do 4.071 kolizji. W roku 2016 w wypadkach na terenie miasta zginęło 12 osób, zaś rekordowym pod względem liczby rannych okazał się rok 2014, gdy do szpitali trafiło 61 osób. Zestawienia w przedstawionym radnym raporcie sięgają właśnie 2014 roku.

