Toruń. 13-latka zginęła na ulicy Podgórskiej. Od lat trwa walka o przejście dla pieszych w tym miejscu. Decydenci odmawiali...

13-letnia dziewczynka zginęła w poniedziałek 3 lipca pod kołami volkswagena na ulicy Podgórskiej na Rudaku w Toruniu. Okoliczni mieszkańcy i radni od lat alarmowali władze miasta: tutaj konieczne jest przejście dla pieszych! Decydenci zawsze odmawiali, wskazując m.in. na małe natężenie ruchu.

Śmiertelna tragedia w Toruniu

Do tej tragedii doszło przy ul. Podgórskiej w Toruniu 3 lipca w środku dnia - tuż przed godziną 14. Dokładniej - w rejonie, gdzie Podgórska krzyżuje się z ulicami Rudacką i Gerwazego. Nie ma tutaj przejścia dla pieszych, choć niedaleko jest przystanek autobusowy. Nie ma wyznaczonych pasów ruchu. Tymczasem to okolica często uczęszczana przez dzieci - z przystanku korzystają np. uczniowie dojeżdżający autobusem do Szkoły Podstawowej nr 17.

Niebezpieczne miejsce na Podgórzu - mieszkańcy alarmują od lat

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 13-letnia dziewczynka wbiegła na jezdnię wprost przed osobowego volkswagena. Reanimować dziecko próbowali żołnierze (niedaleko jest jednostka wojskowa), ale obrażenia były bardzo ciężkie. 13- zmarła na miejscu wypadku. Kierująca samochodem 25-letnia kobieta trafiła do szpitala. Została od niej pobrana krew do badań na obecność alkoholu i innych substancji odurzających. Okoliczności tego wypadku są teraz przedmiotem śledztwa. Pracę policjantów nadzoruje Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód. W przyszłości na pewno powołany zostanie biegły z dziedziny ruchu drogowego, który m.in. określić ma prędkość, z jaka poruszał się volkswagen.

Tragedią poruszony jest cały Toruń. I jest to dramat podwójny - zarówno rodziny dziewczynki mieszkającej w bloku przy ulicy Podgórskiej, jak i młodej kobiety z volkswagena. Silnych emocji nie kryją mieszkańcy okolicy. - Od lat prosiliśmy i błagaliśmy o przejście dla pieszych tutaj. Pytaliśmy: czy musi ktoś zginąć? I doszło do takie tragedii - mówią "Nowościom".

Oczywiście, nie wiadomo, czy gdyby w tym miejscu było przejście lub przynajmniej progi zwalniające, to zapobiegłoby to tragedii. Można jednak przypuszczać, że przed pasami kierująca - zgodnie z przepisami - zwolniłaby i zachowała tzw. szczególną ostrożność.

Tak mieszkańcy i radni bezskutecznie prosili władze Torunia o poprawę bezpieczeństwa

"Bezpieczeństwo? Nie w Toruniu! Najbardziej zagorzałym społecznikom ręce opadają" - tak Sylwia Szczęsna z Rady Okręgu nr 3 - Rudak w Toruniu skomentowała w styczniu obecnego pismo z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Była to kolejna już odmowa wykonania na ulicy Podgórskiej (właśnie w feralnym rejonie skrzyżowania z ulicami Rudacką i Gerwazego) przejścia dla pieszych.

W odmowie tej dyrektor WGK Marcin Kowallek informował, że sprawą w grudniu 2022 roku zajmowała się Komisja Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego. Przeanalizowała natężenie ruchu i układ drogowy. Pomysł przejścia dla pieszych zaopiniowała negatywnie. To jedna z ostatnich odsłon walki mieszkańców o bezpieczeństwo w tym miejscu. Ta walka trwa już jednak przynajmniej od 2017 roku. Włączyli się w nią nie tylko społecznicy i radni okręgu, ale i radni miejscy. Wśród nich - Wojciech Klabun (PiS), przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Radzie Miasta Torunia. Gdy rozmawiamy z nim teraz o śmiertelnym wypadku i walce o przejście dla pieszych, nie kryje poruszenia. - Zawsze zostaje w człowieku pytanie, czy zrobił wystarczająco dużo - mówi.

Radny sprawą zaczął się zajmować w 2019 roku. Od początku był przekonany, że mieszkańcy mają rację: przy Podgórskiej jest bardzo niebezpiecznie.

Argumenty miasta: "natężenie ruchu jest niewielkie" i "ulica nie należy do układu podstawowego"

-W maju 2019 roku skontaktowała się ze mną jedna z mieszkanek ulicy Podgórskiej, która wskazała na wyżej opisany problem. Po zapoznaniu się z nim niezwłocznie (w czerwcu) złożyłem wniosek o lokalizację w tym miejscu przejścia dla pieszych, wskazałem też na konieczność dokonania uzgodnień ze Skarbem Państwa, przez którego teren powinien przechodzić chodnik do przejścia - wspomina radny Wojciech Klabun. Niestety, jego wniosek został zaopiniowany negatywnie. Radny jednak nie odpuszczał. W grudniu 2019 zawnioskował po raz kolejny- tym razem o zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ul. Podgórskiej. -Po to, aby jej członkowie na własne oczy przekonali się o tym, jak niebezpieczne jest to miejsce - wyjaśnia.

Odpowiedzią na ten z kolei wniosek była informacja, że w pierwszym kwartale 2020 roku zostanie zlecony audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, który rozstrzygnie o ewentualnych rozwiązaniach. I, faktycznie, taka analiza powstała.

- W czerwcu 2020 roku otrzymałem kopię „Analizy ruchu drogowego dla potrzeb ewentualnego wyznaczenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Podgórskiej i Gerwazego”, sporządzonej przez Pracownię Projektową EMDROG. W jej konkluzjach zapisane zostało, że „ul. Podgórska nie należy do tzw. układu podstawowego”, natężenie ruchu pojazdów jest niewielkie, a „przejścia należy wyznaczać w miastach w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego”. Podano też wymogi do oznaczenia ewentualnego przejścia dla pieszych. I to wszystko… W efekcie tej analizy sytuacja w obszarze skrzyżowania nie uległa zmianie - ciągnie Wojciech Klabun. W poniedziałek, 3 lipca, na ul. Podgórskiej zginęła pod kołami samochodu 13-letnia dziewczynka, mieszkająca w bloku przy tej ulicy. Mieszkańcy okolicy i radni od kilku lat alarmują, że konieczne jest tutaj przejście dla pieszych. Ich wnioski jak dotąd załatwiane były odmownie... Grzegorz Olkowski (wszystkie fot.) Radny poinformował o sprawie mieszkańców, podjął również rozmowy z Radą Okręgu Rudak, która od dawna sygnalizowała problem. Ostatni raz temat był on poruszony na zebraniu Rady Okręgu w grudniu 2022 roku. Ostatnie wnioski Rady Okręgu i Wojciech Klabuna dotyczące przejść na ul. Podgórskiej zostały zaopiniowane w styczniu 2023 roku - negatywnie (jak piszemy na wstępie).

Czy śmierć dziecka coś wreszcie zmieni? Kolejny wniosek - tym razem do prezydenta Torunia

Zaraz po poniedziałkowym dramacie, 3 lipca, radny Klabun wystosował kolejny wniosek. Tym razem bezpośrednio adresowany do prezydenta miasta Michała Zaleskiego. Oto jego treść:

"Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do tragedii, która wydarzyła się w dniu dzisiejszym na ul. Podgórskiej, wnoszę po raz kolejny o przeanalizowanie sytuacji w w/w lokalizacji i podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez np. lokalizację przejścia dla pieszych, spowalniacza ruchu lub przebudowę geometrii drogi w okolicy skrzyżowania z ul. Gerwazego.

Z uwagi na bardzo małą ilość przejść dla pieszych na ul. Podgórskiej oraz niebezpieczne sytuacje, do których dochodzi w tamtym miejscu ze względu na: - stale zwiększający się poziom natężenia ruchu samochodowego, związany z oddawaniem do użytku na osiedlu wielu nowych budynków wielorodzinnych;

- w miarę łagodny łuk drogi nie sprzyjający redukowaniu przez kierowców prędkości;

- lity płot okalający jednostkę, zmniejszający widoczność na skrzyżowaniu;

- wyjazd z jednostki wojskowej i osiedla domów wielorodzinnych;

- bezpośrednią bliskość przystanków autobusowych z których korzystają dzieci dojeżdżające do szkół;

- brak oznakowania poziomego oddzielającego pasy ruchu;

- brak jakichkolwiek rozwiązań wymuszających na kierowcach zmniejszenie prędkości, z którą się poruszają;

- zły stan nawierzchni (przede wszystkim pozapadane studzienki kanalizacyjne), które wymuszają na kierowcach konieczność jazdy tzw. slalomem; wnioskuję o lokalizację jednego z oznakowanych przejść dla pieszych w pobliżu przystanku autobusowego, na wysokości budynku Podgórska 14D. Z przystanku korzystają m.in. dzieci dojeżdżające do Szkoły Podstawowej nr 17.

Z informacji, które posiadam wynika, iż północna część pasa drogowego ul. Podgórskiej należy do Skarbu Państwa. W związku z tym uważam, że celowe będzie wystąpienie do właściciela z wnioskiem o zamianę/wykup gruntów i możliwość wykorzystania skrajni jezdni na potrzeby chodnika stanowiącego dojście do przejścia dla pieszych.

Pierwsze dwa wnioski o zwiększenie bezpieczeństwa w tej lokalizacji złożyłem jeszcze w 2019 roku. W ich efekcie powstała „Analiza ruchu…” w okolicach przedmiotowego skrzyżowania sporządzona przez Pracownię Projektową EMDROG, która niestety nie wykazała jednoznacznie konieczności modernizacji układu drogowego. W dalszym ciągu działań wraz z Radą Okręgu Rudak apelowaliśmy o interwencje w obrębie tego i innych skrzyżowań na ul. Podgórskiej. Ostatnie wnioski zostały zaopiniowane negatywnie w styczniu 2023 roku".

*** Czy poniedziałkowa tragedia wstrząśnie urzędnikami i władzami Torunia? Czy wreszcie coś konkretnego dla poprawy bezpieczeństwa przy ul. Podgórskiej zostanie zrobione? Na łamach "Nowości" do tematu będziemy wracali.