Toruń. 20-letni Damian zginął na pasach przy ulicy Andersa. Sprawca pił, jechał za szybko i uciekł! Już wcześniej to robił...

9 czerwca Damian obchodziłby 21. urodziny. Nie doczekał ich. - To olbrzymia tragedia, którą wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 18 maja. Damian zostanie pochowany na naszym parafialnym cmentarzu w Świerczynkach - mówi ks. Piotr Stefański, proboszcz parafii w Świerczynkach (gm. Łysomice).

Śmierć spotkała Damiana nagle. To był niedzielny wieczór, około godziny 21.00, przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Andersa i Dreszera w Toruniu. Prawidłowo oznakowane, choć bez sygnalizacji. 20-latek był już na pasach, gdy uderzył w niego citroen. Zginął na miejscu wskutek ciężkich obrażeń wielonarządowych.

Kierowca został aresztowany na 3 miesiące. Tylko za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu do 12 lat więzienia. Odpowie jednak także za ucieczkę z miejsca zdarzenia i jazdę po alkoholu.

Do tragedii doszło wieczorem, ale przejście jest prawidłowo oznakowane i są tutaj latarnie. Damian absolutnie niczym nie zawinił. Prawidłowo przemierzał przejście. Był już na pasach, gdy uderzyło w niego auto.

Po uderzeniu w pieszego Dariusz P. odjechał i wrócił do domu. Zatrzymany został przez policjantów po około 12 godzinach, w poniedziałkowy poranek (15 maja), w swoim mieszkaniu w Toruniu. Wówczas miał około 0,39 promila alkoholu w organizmie. Twierdził, że nie miał świadomości, iż uderzył w człowieka.

We wtorek, 16 maja, Dariusz p. był przesłuchiwany w prokuraturze. Generalnie, przyznał się do spowodowania wypadku. Twierdził, że nie jechał szybciej niż z prędkością 70 km/godz., bo jego samochód "więcej nie daje rady". Tłumaczył też, że przed przejściem dla pieszych nikogo nie zauważył. Dopiero gdy na nie wjechał, zobaczył "jakąś postać, która odbiła się od prawego narożnika samochodu". Gdy wrócił do domu, był roztrzęsiony i powiedział konkubinie: "Chyba uderzyłem w jakieś zwierzę".