Toruń. Afery w Żabce ciąg dalszy. Komendant policji polecił wyjaśnić przebieg interwencji. Policjanci dotarli do właściciela plecaka

Pobudzeni klienci i plecak z tabletkami zostawiony w "Żabce"

Przypomnijmy krótko. W sobotę, 11 maja, dwaj pobudzeni młodzi mężczyźni przyszli do sklepu Żabka na rogu Rynku Nowomiejskiego i Prostej. Zostawili tutaj plecak pełen tabletek.. To, jak się zachowywali, nagrał sklepowy monitoring.

Najpierw do "Żabki" przyjechali ochroniarze. Byli przekonani, że tabletki to dopalacze. Zgłosili sprawę policji, ale żaden patrol nie przyjechał. Po około 2 godzinach oczekiwania sami zawieźli plecak na Komisariat Policji Toruń Śródmieście.

Jeszcze w sobotę pani Małgorzata, która prowadzi tę "Żabkę" dostrzegła obu klientów na ul. św. Jakuba. Jeden z nich wręcz się zataczał. Nagrała to telefonem i zadzwoniła na policję. Żaden funkcjonariusz nie przyjechał - kobieta czekała na to około 40 minut. Podjechała za to taksówka, która mężczyzn zabrała.