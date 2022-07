Toruń. Afery z dodatkami dla wiceprezydentów cd. W sierpniu Michał Zaleski stanie przed RKO

W listopadzie 2021 roku Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wniósł o ukaranie prezydenta Michała Zaleskiego i jego zastępców. To wynik kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Prezydent Torunia usłyszał zarzuty związane z wypłacaniem swoim zastępcom blisko 0,5 mln zł dodatków specjalnych bez uzasadniania, ale nie tylko (szczegóły w dalszej części tekstu). Najpoważniejsza kara, jaka mu grozi za naruszenie finansowej dyscypliny, to zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem publicznymi pieniędzmi.

Przed komisją jak przed sądem: zarzuty, wyjaśnienia, dowody, obrońcy

-Taki termin rozprawy wynika zarówno z liczby spraw wpływających do RKO, jak i spraw proceduralnych. Wyznaczenie rozprawy poprzedzone jest przekazaniem obwinionym wniosków Rzecznika o ukaranie. Następnie strony składają pisemne ustosunkowanie się do zarzutów, ewentualnie wnioski dowodowe. Dopiero wtedy wyznaczany jest termin rozprawy. W tym przypadku wpływ na wyznaczenie terminu miał również okres urlopowy - tłumaczy Mirosław Klimkiewicz, wiceprzewodniczący RKO.

Jak wygląda "proces" przed Regionalna Komisją Orzekającą? Obwiniony staje przed nią i tłumaczy się na rozprawie. Całe postępowanie podobne jest do sądowego. Wzywani są świadkowie, dopuszczane dowody. Określony jest precyzyjnie tryb odwołań i zażaleń, a także kwestia opłacenia kosztów postępowania. Na ostateczną decyzję Głównej Komisji Orzekającej przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego. Jak zatem widać, droga do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy może trwać naprawdę długo. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych to: upomnienie, nagana, kara pieniężna, a nawet zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.