Toruń będzie miał nowy kompleks basenów. Powstanie na Rubinkowie

Nowe baseny na toruńskim Rubinkowie: rehabilitacyjny i rekreacyjny

W ramach inwestycji przy Zespole Szkół nr 19 powstanie basen rehabilitacyjny o powierzchni 75 metrów kwadratowych i głębokości 1,8 metra. Zostanie wyposażony w specjalne ruchome dno ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami wejście do wody. Zaplanowano także brodzik dla dzieci. Drugim basenem przy Zespole Szkół nr 19 będzie basen rekreacyjny o powierzchni 50 mkw. Atrakcjami w tej części wodnego kompleksu mają być: parasol, wodny masaż i masaż powietrzny do stóp. Budynek basenowy zostanie wyposażony m. in. w system sterowania BMS oraz instalację fotowoltaiczną.