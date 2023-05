Toruń. Blisko 93-letni szewc Józefa Kania wciąż pracuje! "Jestem zawalony robotą! Ale zapraszam, zapraszam..."

Niewiarygodne? A jednak! Nasi Czytelnicy dopytywali, jak potoczyły się losy najstarszego w Toruniu szewca, o którym pisaliśmy dwa lata temu. Sprawdziliśmy. Blisko 93-letni obecnie Józef Kania wciąż pracuje i przyjmuje zlecenia przy ulicy Radiowej 41. Więcej, jest pełen wigoru i nie kryje satysfakcji z tego, że klienci "przywalają go robotą". Bo on ją po prostu kocha.

Dwa lata temu było pospolite serc ruszenie. Dziś najstarszy szewc na brak zleceń nie narzeka

- Dziś jestem do 18.00. Pracuję w każdy dzień powszedni, zwykle od 8.00 do 18.00. Gdyby mnie nie było tutaj, to trzeba zadzwonić do domu - mówi Józef Kania. - Czy klienci przychodzą? Ciągle! Zawalony jestem robotą. Ale zapraszam, zapraszam...