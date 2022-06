Toruń. Budynek przy Bramie Klasztornej został rozebrany. Co w nim kiedyś było?

Kilka dni temu został rozebrany budynek z pruskiego muru sąsiadujący z Bramą Klasztorną. Nie była to skomplikowana operacja, bo sam obiekt był niewielki. Położony tuż przy szlaku, którym zmierzają wycieczki, mógł służyć jako punkt sprzedaży pamiątek, bądź stoisko z drobną gastronomią. Pomysły na takie jego wykorzystanie zresztą w Toruniu się pojawiały - przed laty, gdy stan budynku jeszcze pozwalał na to, aby je snuć. Później było to już raczej niemożliwe.