Toruń. Budżet obywatelski 2023. Co m.in. proponują mieszkańcy?

Trzy tygodnie temu poznaliśmy listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego miasta na 2023 r. Łącznie jest ich prawie 200, ale nie wszystkie doczekają się realizacji, bo o tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu. Przyjrzeliśmy się projektom i wybraliśmy po jednym wg. nas najciekawszym z każdej dzielnicy.

Obejrzyj: Tajemnice Twierdzy Toruń i innych miejsc w mieście

Obecna edycja budżetu obywatelskiego jest już jubileuszową. Po raz dziesiąty torunianie zadecydują, na co chcą przeznaczyć znajdujące się w puli budżetu pieniądze. Tym razem do rozdzielenia jest 7,08 mln zł, z czego nieco ponad 2 mln zł to kwota zarezerwowana na projekty ogólnomiejskie, a pozostałe blisko 5 mln zł rozdzielone zostanie na projekty lokalne. Mówimy więc o nieco mniejszych kwotach, niż w poprzednich latach.

Głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego odbędzie się dopiero jesienią, ale już w połowie czerwca poznaliśmy wstępną listę projektów. Wstępną, bo ostateczna ma zostać opublikowana najpóźniej w połowie września, po tym, jak propozycje mieszkańców przejdą weryfikację. Najciekawsze wg "Nowości" propozycje: Bydgoskie Przedmieście "Bydgoskie - osiedle kwitnącej wiśni i jabłoni"

Projekt realizowany maiłby być na osiedlu Bydgoskim, na obszarze znajdującym się pomiędzy ulicami Fałata, Łukasiewicza, i Reja, gdzie znajdują się tereny zielone, trawniki, a w pobliżu również boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. Z powodu silnego nasłonecznienia tego terenu dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie wokół głównych ścieżek prowadzących wewnątrz osiedla nasadzeń ozdobnymi drzewami i krzewami, które wkomponują się w dotychczasową architekturę w postaci drzew ozdobnej wiśni i jabłoni, niczym w kraju kwitnącej wiśni, czyli Japonii. Postawiono by też trzy altany do krótkiego wypoczynku oraz spotkań towarzyskich dla mieszkańców tego osiedla. Każdą z altan porastałyby kolorowe powojniki oraz róże pnące osiągające wysokość 2-3 m. Tuż przy boisku wmontowano by do podłoża na trwałe dodatkową osłonę przed słońcem w postaci wolnostojącej konstrukcji (trejaż) wraz z nasadzeniem wokół roślin pnących w postaci różnych odmian wicio.

Chełmińskie Przedmieście

"Zielony azyl w asfaltowej pustyni. Zagospodarowanie terenu przy ul. Podgórnej" Przy ul. Podgórnej 4 znajduje się zaniedbany zaśmiecony teren zieleni. Mieszkańcy chcieliby go uporządkować. Projekt zakłada uprzątnięcie śmieci i gruzu z terenu, uporządkowanie istniejącej zieleni, utworzenie wejścia na teren, ustawienie ławek/ławki, latarni solarnej i nasadzenia roślin, najlepiej miododajnych. Ma to być miejsce spokojnego przystanku dla rowerzystów i osób starszych idących na zakupy na targowisko. Czerniewice "Zadaszenie nad ławkami na placu zabaw przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej" Chodzi o wykonanie zadaszeń nad istniejącymi ławkami (4 sztuki) znajdującymi się na placu zabaw. Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe w kolorze brązowym. Zadaszenie dwuspadowe wraz z dwoma podporami. Pokrycie zadaszenia z płyty HPL w kolorze zielonym. Plac zabaw zlokalizowany jest na odkrytym terenie rekreacyjno-sportowym, mocno nasłonecznionym. Wykonanie powyższego zadaszenia umożliwi ochronę przed słońcem przede wszystkim opiekunom dzieci przebywającym w tym czasie na placu zabaw. Zadaszenie również może stanowić ochronę przed nagłym załamaniem pogody, np. przed deszczem.

Grębocin-Bielawy "Teren rekreacyjny dla dzieci i dorosłych"

Projekt dotyczy utworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych przy ul. Gipsowej. Mieszkańcy marzą o wspólnym spędzaniu czasu w plenerze. Potrzeba zagospodarowania terenu i montażu urządzeń takich jak: betonowy stół do ping ponga, stół do gry w piłkarzyki, drążek do wspinaczki, trampolina, karuzela, bujaki, zestaw wielofunkcyjny, piramida linowa, ławki, kosze na śmieci. Realizacja zadania będzie miała wpływ na promowanie aktywności fizycznej i wspólne spędzanie czasu w grupie rówieśniczej lub rodziną. Jakubskie-Mokre "Schody do Wisły na ul. Traugutta przy moście kolejowym" Schody, które są obecnie w tym miejscu, stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych. Podesty są bardzo wąskie i uszkodzone. Warto zachęcać mieszkańców do korzystania z tego pięknego i dzikiego terenu. Nowe schody z pewnością im by to ułatwiły. Należałoby wykonać je taką techniką, aby jak najmniej ingerować w tereny zielone, bez wycinki drzew. Można rozważyć wykonanie drewnianych schodów na istniejącej podbudowie. Wskazane byłoby również ustawienie kilku pojemnych koszy na śmieci, lub chociażby samych mocnych worków zaczepianych na drewnianych kołkach. Teren przy Wiśle jest stale zanieczyszczony, niewiele pomagają akcje sprzątania inicjowane przez Radę Okręgu i lokalnych aktywistów. Powierzchnia schodów ok. 50 mkw., cena zależna od techniki wykonania.

Kaszczorek "Ciechocinek w Kaszczorku - tężnia solankowa przy ul. Gościnnej"

Ciechocinek w Kaszczorku - tężnia solankowa przy ul. Gościnnej na miejskim terenie do rekreacji, w kompleksie sportowo-zabawowym. Projektowany obiekt posłużyłby mieszkańcom osiedla młodszym, starszym oraz ich gościom w profilaktyce zdrowotnej i leczeniu chorób m.in. dróg oddechowych. Podgórz "Czyste tereny zielone i stojaki na rowery na 63. Pułku Piechoty 75-75 d i Okólnej 13-13 b" Zieleń to tlen, różnorodność gatunkowa, estetyka, obniżenie temperatury czy też zatrzymanie wody w glebie. Jest ważnym elementem krajobrazu i należy o nią dbać. Na osiedlu przy 63. Pułku Piechoty 75-75d oraz Okólnej 13-13 b potrzebne są stojaki na rowery, aby nie trzeba było ich parkować na terenach zielonych oraz częściowe ogrodzenie terenów zielonych, aby zapobiec zniszczeniu ich przez zwierzęta.

Rubinkowo "Rubinkowo na sportowo - nowe szatnie dla młodych sportowców"

Projekt zakłada modernizację szatni na boiskach sportowych przy ul. Łyskowskiego 28 i ul. Dziewulskiego 41. Szatnie są zaniedbane, zniszczone, a dzieci nie chcą się przebierać na trening, bo tak jest strasznie w szatniach.

Rudak "Stanowiska parkingowe wzdłuż osiedla Sosnowy Las" Budowa 25 miejsc parkingowych wraz z modernizacją chodnika wzdłuż osiedla Sosnowy Las przy ul. Strzałowej 17-19 (nawierzchnia z kostki brukowej wraz z odwodnieniem). W związku z brakiem wystarczającej ilości miejsc postojowych na osiedlu dodatkowe miejsca umożliwiłyby mieszkańcom zaparkowanie w pobliżu swojej nieruchomości. Skarpa "Relaks na Skarpolinie" Było coś dla młodszych, teraz coś dla starszych. Mieszkańcy proponują utworzenie strefy relaksu w lasku, tuż za placem zabaw "Skarpolina". Strefa relaksu wkomponowałaby się w leśne otoczenie, nie zakłócając rosnącej tam zieleni. Proponowane urządzenia to m.in. wiszące ławki rodzinne z możliwością bujania się; hamaki; huśtawki typu tarzan; jedna, większa trampolina. Strefa relaksu byłaby doskonałym miejscem, w którym w otoczeniu pięknej zieleni będzie można odpocząć i miło spędzić czas.

Staromiejskie "Kosz w Stawie"

Na Starówce nie ma miejsca do pogrania w koszykówkę. Dzieci i młodzież jeździ ze starówki na bydgoskie lub dalej, aby zagrać sobie w kosza. Fajnie byłoby go mieć na miejscu i wniosek jest prosty. Jednokoszowy plac w Stawie Komtura przy orliku.

Stawki "Tor rolkowy/lodowisko pomiędzy ulicami Czapli/Tataraków" Zadanie zakłada stworzenie toru rolkowego/lodowiska z oświetleniem, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Czapli, Tataraków i Łącznej za boiskiem do p. nożnej. Na osiedlu powstają kolejne budynki jedno i wielorodzinne, których mieszkańcy nie mają w pobliżu toru rolkowego ani lodowiska. Miejsce to byłoby zaprojektowane w taki sposób, by mieszkańcy mogli korzystać z terenu cały rok, niezależnie od pory roku. Zimą tor służyć będzie jako lodowisko natomiast latem jako tor rolkowy. Często zdarza się, że na pobliskim placyku rowerkowym dla najmłodszych jeździ w tym samym czasie kilkadziesiąt osób zarówno na rolakach jak i rowerach. Przy tak szybko rosnącej liczbie mieszkańców dodatkowy teren sportowo-rekreacyjny jest niezbędny. Koszt projektu: 250 tys. zł.

Wrzosy "Park Naturalny Wrzosowisko dla torunian"

Projekt "Park Naturalny Wrzosowisko dla torunian" to innowacyjne spojrzenie na znaczący historycznie i przyrodniczo fragment miasta. Jest próbą uratowania cudem zachowanego w stanie niezabudowanym fragmentu przedpola Twierdzy Toruń. Chodzi jedynie o uzupełnienie go ławkami, dodatkowymi nasadzeniami, tablicami informacyjnymi, oznaczeniem miejsc historycznych oraz ciekawostek przyrodniczych na całym terenie Wrzosowiska, umieszczenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, domków dla jeży, przygotowanie zadaszonego miejsca spotkań grupowych oraz dodatkowych miejsc parkingowych na jego skraju od strony ul. św. Jana Bosko. Celem projektu jest zachowanie naturalnego charakteru Wrzosowiska, podkreślenie jego walorów przyrodniczych, historycznych i rekreacyjnych, jak też ułatwienie korzystania z jego zalet. Wrzosowisko w naturalny sposób ma być otwarte dla wszystkich, którzy chcą tu odpoczywać na łonie natury. Dotychczasowe społeczne zaangażowanie w porządkowanie terenu.