Toruń. Ceny za postój przy moście wzrosły. Jak będzie funkcjonował parking podczas remontu Bulwaru Filadelfijskiego?

Napisała do nas właścicielka jednego z hoteli na toruńskiej starówce zaniepokojona znaczącą podwyżką opłat za postój na parkingu przy Bulwarze Filadelfijskim. Jak pisze Czytelniczka hotelarze, którzy nie posiadają swoich parkingów, kierowali zmotoryzowanych gości pod most, a ci za dobę postoju płacili 30 złotych. Teraz stawka wzrosła do stu złotych za dzień.

- Kwestie podwyżek wynikają z wewnętrznej polityki spółki - wyjaśnia Dariusz Leszczyński, prezes bydgoskiego PZM-otu, który jest dzierżawcą parkingu. - Dotyczą one wyłącznie klientów „obcych” i w żaden sposób nie powiązanych ze spółką jakąkolwiek współpracą w tym zakresie. Właściciele hoteli i innych obiektów, zainteresowani miejscami parkingowymi, mogą zwrócić się do nas w celu ustalenia zasad współpracy oraz wysokości opłat za korzystanie z nich, ceny i warunki współpracy będą negocjowane indywidualnie. Zauważam też, że ostatnie podwyżki miały miejsce na początku 2011 roku a więc przeszło 11 lat temu.

Jak będzie działał parking podczas remontu Bulwaru Filadelfijskiego?

Przypomnijmy, że od 2000 roku parking ten dzierżawił od miasta Polski Związek Motorowy. Umowa dzierżawy obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku, kilka miesięcy przed jej końcem prezydent Michał Zaleski przedstawił Radzie Miasta Torunia projekt uchwały, który zakładał, aby bez przetargu przedłużyć umowę najmu jeszcze o dwa lata, a następnie parking przekazać PZM w zamian za mieszkania, które by wzbogaciły zasoby lokalowe gminy.

Po jakie argumenty sięgali uczestnicy dyskusji?

Sprawa wzbudziła kontrowersje. Radni zwracali uwagę, że parking ma dla Torunia zbyt duże znaczenie, miasto nie powinno więc się go pozbywać. Prezydent i jego współpracownicy przekonywali natomiast, że PZMot. to partner bardzo solidny, poza tym parking wymaga remontu, na co miasto nie ma pieniędzy, zaś PZMot. mógłby tu zainwestować cztery miliony złotych i dodatkowo jeszcze sfinansować renowację Grodzy V i VI, co miałoby pochłonąć jeszcze dodatkowy milion.