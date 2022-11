Toruń. Chcesz przekazać paczkę na Ukrainę? Przynieś ją do soboty (03.12). Niebawem transport!

Transport z paczkami, organizowany przez Tatianę Dembską i jej stowarzyszenie "Dobra dla dobra", wyruszy z Torunia w okolicy 10 grudnia. Do soboty (3 grudnia) można przesyłki przynosić do magazynu stowarzyszenia - przy ul. 63 Pułku Piechoty 60. Stąd zabrane zostaną do Ukrainy.

Uwaga! Paczki przyjmowane są w godzinach od 12.00 do 15.00, do soboty. - Jeśli chcecie Państwo przekazać przed świętami paczkę dla "swoich" Ukraińców, których gościliście w Toruniu w pierwszych miesiącach wojny, to zapraszam do mnie - zachęca Tatiana Dembska.