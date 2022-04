Toruń. Co można przynieść do jadłodzielni po Wielkanocy? Nawet pisanki i sałatki!

Nie marnujmy jedzenia, które zostanie nam z wielkanocnego stołu! W Toruniu zanieść je można do 5 jadłodzielni, a szósta czeka w Lubiczu. -Przynieść można prawie wszystko, łącznie z pisankami, ciastami, sałatkami. Grunt, żeby były zapakowane i opisane - mówi Sylwia Kowalska, społeczniczka.

Jedzenie drożeje, a potrzebujących osób wkoło przybywa. To kolejny argument za tym, by nie wyrzucać żywności do śmietnika. Torunianie dobrze już o tym wiedzą, bo w mieście działa łącznie aż 5 jadłodzielni. Szósta w maju otwarta zostanie na Wrzosach. Kolejna natomiast czeka w Lubiczu.

Co można z Wielkanocy przynieść do jadłodzielni?

Jadłodzielnie to drewniane szafy z lodówkmi. Przy każdej znajdziemy instrukcję. Przypomnijmy jednak podstawowe zasady. Żywność może przynieść tutaj każdy. Częstować się nią - też każdy. Nie jest tu ważny status materialny tylko idea niemarnowania jedzenia. Choć, nie ma co kryć, często to osoby w kryzysie częstują się produktami z szaf. Absolutnie nie przynosimy do jadłodzielni trzech rzeczy: alkoholu, surowego mięsa i surowych jaj (lub potrwa je zawierających). Poza tym przynieść można wszystko, byle było zdatne do spożycia. Mogą to być zarówno gotowe towary, których nadmiar zostanie nam po świątecznych zakupach (np. majonez, pieczywo, ziemniaki etc.), jak i przetwory czy całe dania.

- Sałatka jarzynowa z majonezem? Ugotowane twardo jaja? Ciasta? Tak, wszystko to można do jadłodzielni oddać! Komuś się przyda, nie zmarnuje się, a nam pozostanie poczucie wykonania dobrej roboty. Ważne przy takich wielkanocnych przysmakach jest tylko to, by je zapakować i opisać. Słoik czy pudełko powinny mieć np. karteczkę opisującą, co to jest i kiedy zostało przygotowane. I wystarczy - objaśnia Sylwia Kowalska, społeczniczka, która wraz z Michałem Piszczkiem stworzyła sieć jadłodzielni.

Gdzie stoją i jak działają jadłodzielnie? Przypominamy

W samym Toruniu działa już 5 jadłodzielni. Każda czynna jest całą dobę. Adresy? Przypomnijmy. Targowisko Manhattan przy ul. Działowskiego na Rubinkowie, targowisko przy Szosie Chełmińskiej, ul. Krasińskiego na Bydgoskim Przedmieściu (obok Domu Kultury), ul. Waryńskiego 19, ul. Sukiennicza na starówce (przy siebie stowarzyszenia "Wędka). W Lubiczu natomiast szafa stoi przy sklepie ABC na ul. Kołłątaja 2.

W maju ruszy jadłodzielnia na Wrzosach!