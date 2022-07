Toruń. Co się stało z astrolabium z placu Armii Krajowej. Miało iść do renowacji... [Zdjęcia]

Tu leżą kości zasłużonych torunian, ale to plac budowy, a nie wykopaliska...

- Kongres Kopernikański rozpocznie się w Toruniu. Następnie obrady kongresu przeniosą się w maju do Krakowa, w czerwcu do Olsztyna, zaś uroczyste zakończenie wydarzenia odbędzie się ponownie w Toruniu - informował w lutym podczas poświęconej jubileuszowi konferencji prasowej, rektor UMK prof. Andrzej Sokala. - Już dziś mamy mnóstwo zgłoszeń uczonych z całego świata, w tym kilku laureatów Nagrody Nobla, którzy deklarują chęć udziału w tym wydarzeniu.

Wielki jubileusz. Co nam zostało z tamtych lat?

Dzień wcześniej świętowanie kopernikowskich urodzin rozpocznie Muzeum Okręgowe organizując tradycyjne Dies Natalis Copernici. O wielkim jubileuszu, który się zbliża i jeszcze większym, tym z roku 1973, była zresztą mowa podczas rocznicy ubiegłorocznej. W 2021 roku w Sali Mieszczańskiej toruńskiego ratusza spotkali się historycy, muzealnicy oraz astronomowie i debatowali między innymi nad tym, czy w Toruniu jest potrzebny nowy pomnik Kopernika. Któryś z uczestników tej dyskusji zwrócił uwagę na to, że w 1973 roku w przestrzeni miasta pojawiło się sporo ciekawych dzieł nawiązujących do astronoma i jego odkrycia, które przetrwały do naszych czasów w różnym stanie, albo też nie przetrwały wcale.