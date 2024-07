Toruń. Co z kłódkami zakochanych z Bulwaru Filadelfijskiego?

Co dalej z kłódkami zakochanych w Toruniu?

Kłódki zakochanych w zawieszeniu

Do komisji konkursowej wpłynęły wyłącznie cztery propozycje, co skutkowało niemożnością wskazania prac do oceny w głosowaniu internetowym, które było kolejnym etapem projektu. Wydział Środowiska i Ekologii zaproponował, aby zgłoszone prace konkursowe pozostały w dyspozycji organizatora, nie podlegały publikacji i zostały automatycznie włączone do puli powtórzonej edycji konkursu, która ma zostać wkrótce ogłoszona.