Toruń. Czasowe utrudnienia w ruchu drogowym i tramwajowym

Utrudnienia przy Długiej

W związku z pracami przy przebudowie sieci gazowej zlokalizowanej wzdłuż Szosy Chełmińskiej od piątku 22 kwietnia 2022 r. zamknięty zostanie bezpośredni wyjazd z ul. Długiej na Szosę Chełmińską.

Wyjazd możliwy będzie przez ul. Boboli po wykonaniu nawrotu na odcinku przed przejściem dla pieszych. Jednocześnie zostanie udostępniona jezdnia południowa ul. Długiej na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Boboli. Wykonawca prac planuje, że potrwają one ok. tydzień.