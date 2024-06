Toruń. Czy 6-latka musi mieć komórkę, laptopa i jeść za ponad 800 zł miesięcznie? "Zawyżone wydatki". Sąd oddalił pozew o większe alimenty Małgorzata Oberlan

6-letnia Zuzia ma komórkę, laptopa, kota, królika, papugę, dodatkowe zajęcia, wizyty u terapeuty, stomatologa i fryzjera, przyjęcia urodzinowe, wyjazdy wakacyjne, a miesięcznie jej wyżywienie kosztuje 800 zł poza przedszkolem (przedszkole: 380 zł). Sąd rodzinny oddalił w całości jako niezasadny pozew jej matki o to, by ojciec rolnik płacił wyższe alimenty (z 900 do 2.300 zł). 123rf/Grzegorz Olkowski Zobacz galerię (5 zdjęć)

Pani Monika to mama 6-letniej Zuzi. Wniosła do sądu pozew o podwyższenie alimentów na dziecko z 900 do 2300 zł. Sąd rodzinny w Toruniu jednak zgodził się z tym, co mówił ojciec - koszty utrzymania dziewczynki były zawyżone. A sam pozwany rolnik krezusem nie jest...