Toruń. Dawne młyny Richtera są teraz Młynem Kultury. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza nowej instytucji

Finiszuje gruntowna przebudowa i rozbudowa części dawnych toruńskich młynów Richtera na potrzeby marszałkowskich instytucji kultury. Już wkrótce znajdą tu miejsce mediateka Książnicy Kopernikańskiej, sala wystawowa Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka i sala teatralno-koncertowa Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury.

Młyn Kultury jest w całości dedykowany twórczości artystycznej i jej aktywnym odbiorcom. Sześciokondygnacyjny gmach o kubaturze 18 tysięcy metrów sześciennych – z dużym udziałem przeszkleń i efektowaną zewnętrzną konstrukcją stalową oraz ceglaną elewacją – został uznany za bardzo awangardowy – będzie ultranowoczesny, także w aranżacji wnętrz. Projekt architektoniczny powstał w pracowni Home of Houses. Architekci zadbali, by obiekt nawiązywał do tradycji i harmonijnie wpisał się w istniejącą w tym rejonie zabudowę.