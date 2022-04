Toruń doczeka się wreszcie rowerów towarowych! Jak się takie pojazdy sprawdzają w innych miastach? Szymon Spandowski

W Bydgoszczy rowery towarowe pojawiły się dzięki budżetowi obywatelskiemu. Zadebiutowały w kwietniu 2021 roku. Doskonale się nadają do przewozu dzieci, zwierząt i różnego rodzaju ładunków większego kalibru.

Toruń niebawem dołączy do miast, w których można skorzystać z ogólnodostępnych rowerów towarowych. Pojazdy te będą zaopatrzone w skrzynie o ładowności do 95 kilogramów dostosowane zarówno do przewozu dzieci, jak i zakupów czy zaopatrzenia do sklepów. Takie rowery z powodzeniem sprawdzają się na przykład w Gdyni, której władze poszły jeszcze dalej i przygotowały dotacje dla mieszkańców zainteresowanych zakupem rowerów cargo.