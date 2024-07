Toruń. Domy tymczasowe dla szczeniąt i kociąt potrzebne na już! Jak wyglądają wakacje w schronisku?

Wakacje w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu nie obowiązują. Jak przyznają pracownicy, pracy jest dużo więcej, bo wraz z pojawieniem się ciepłych miesięcy, do przytuliska trafiają też zwierzęta – mioty kociąt i szczeniąt oraz zwierzęta, które zostały oddane.

Okres porzuceń i nowych urodzeń

Ciepłe miesiące cieszą i kojarzą się z błogim odpoczynkiem. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu pracy w tym czasie jednak przybywa. Nie tylko ze względu na to, że pracownicy sami korzystają z uroków urlopu, ale przede wszystkim dlatego, że na Przybyszewskiego przybywa miotów kociąt i szczeniąt. Sytuacji nie poprawia także to, że w okresie wakacyjnym najczęściej dochodzi do porzuceń. Schronisko już jest w stanie gotowości na ewentualne przyjęcia zwierząt porzuconych. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< > – Niestety trochę się takich zwierząt u nas pojawia. Nikt się jednak nie przyznaje, że oddaje zwierzę, bo wyjeżdża na wakacje i nie ma co z nim zrobić. Raczej słychać tłumaczenia o tym, że stał się agresywny, schorowany… Schronisku też trudno jest to ocenić. W każdym przypadku zwierzę jest przyjęte, by nie skończyło na ulicy – wyjaśniała Hortensja Saj z toruńskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Gdy widzimy porzucenie zwierzęcia, należy reagować. Jeśli możemy nagrać, zrobić zdjęcie, warto to uczynić, ponieważ stanie się to dowodem w sprawie. Ważne jest również to, by zawiadomić służby (policję, straż miejską lub straż gminną) o ewentualnym porzuceniu.

– Nawet jeśli do porzucenia nie dochodzi w regionie, na którym działamy, można do nas to zgłosić. Świetnie w takich sprawach sprawdza się także Facebook. Wystarczy wrzucić ogłoszenie z informacjami. Ludzie zaczną to udostępniać. Sprawę zgłosić można także do Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt, które współpracuje z prawnikiem – informuje Hortensja Saj. Porzucenie zwierząt zazwyczaj kojarzy nam się z wyrzuceniem z samochodu lub z pozostawieniem zwierzęcia przed schroniskiem. Warto uświadomić sobie także to, że zwierzę może zostać samo na posesji lub w budynku, bez dostępu do jedzenia i wody, co znacząco wpływa na jego stan. A w przypadku upałów zagrożenie życia zwierzęcia jest znacznie podwyższone. Domy tymczasowe dla szczeniąt i kociąt potrzebne na już! Schronisko apeluje o pomoc. FB/Schronisko dla Zwierząt Toruń/Anna Kleszcz

– Takie sytuacje też warto zgłaszać. Schronisko może wówczas zareagować, ale tylko w asyście policji lub straży miejskiej. Niemniej nie powinniśmy być obojętni, jeśli krzywda dzieje się na prywatnej posesji – podkreślała Hortensja Saj. – Ta sprawa dotyczy nie tylko zwierząt domowych, ale także tych dzikich. Upały zagrażają jeżom czy ptakom. Warto wtedy zadzwonić na Eko Patrol i poprosić o interwencję.

Domy tymczasowe pilnie potrzebne

W okresie wakacyjnym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywa także miotów kociąt i szczeniąt, które przyszły na świat w ostatnim czasie. Pracownicy już teraz przyznają, że „szczeniakarnia” pęka w szwach. Nie inaczej jest w „kociarni”, gdzie stale pojawia się coraz więcej zwierząt.

– Niestety tych zwierząt w okresie letnim przybywa najwięcej. Trafiają do nas mioty młodych psów i kotów. Szerzy się też koci katar czy choroby oczu. Upał tylko to wzmaga. Dlatego prosimy o domy tymczasowe, choćby na dwa tygodnie, byśmy mogli chore kocięta wyleczyć – mówi Hortensja Saj. – Ratujemy, leczymy i chcemy zapobiegać tragediom. Cieszy nas jednak to, że mimo okresu letniego, adopcje nie stanęły całkowicie.

Oprócz domów tymczasowych w toruńskim schronisku potrzeba także wysokomięsnej i dobrej jakościowo karmy dla małych kociąt i szczeniąt. To podstawa dobrego wzrostu i zapobiegania innym przypadłościom. Dobrze sprawdzi się karma marki Animonda. – Zapraszamy też do wolontariatu na okres letni i późniejszy. Dodatkowych rąk do pracy nigdy za wiele, zwłaszcza że okres wakacyjny zawsze zaskakuje i musimy być w stanie wysokiej gotowości – podkreśla Hortensja Saj. Polecamy: Obejrzyj najlepsze zdjęcia naszych fotoreporterów >>> TUTAJ <<<