Toruń. Duże zmiany przy ulicy Długiej już od piątku

Od 29 kwietnia 2022 toku odcinek ulicy Długiej od Szosy Chełmińskiej do ulicy Mohna zostanie dopuszczony do ruchu lokalnego. Możliwe będzie dotarcie nie tylko do posesji, ale także zapewniony będzie bezpośredni dojazd do ulicy Mohna, przy czym należy się liczyć z krótkotrwałymi utrudnieniami w ruchu związanymi z robotami torowymi. Zakończenie prac na tym odcinku wykonawca planuje w czerwcu br.