Toruń. Dzieci z Kaszczorka w niebezpieczeństwie! Petycja rodziców do władz miasta

Trzeba działać, zanim dojdzie do tragedii. Dzieci chodzące do SP 27 przy ul. Turystycznej są zagrożone. To za sprawą lekkomyślnych kierowców i niebezpiecznego przejścia dla pieszych. Rodzice w petycji do władz Torunia apelują o zamontowanie tu wyniesionego przejścia, które zmusi samochody do wyhamowania.

Szkoła Podstawowa nr 27 w Kaszczorku jest niewielka, ale codziennie drogę do i z placówki przemierzają dziesiątki dzieci. Są w niebezpieczeństwie - alarmują rodzice. Właśnie skierowali petycje do władz miasta. Co opisują i o co wnioskują?

"Mimo ograniczenia do 30 km/h kierowcy notorycznie przekraczają prędkość"

Przejście dla pieszych przy ulicy Turystycznej, tuż przy dojściu do szkoły, powstało w naprawdę niebezpiecznym miejscu. - Mieści się na zakręcie ulicy, gdzie jest ograniczona widoczność. Dochodzi tutaj do wielu kolizji drogowych, pomimo zamontowanego znaku ograniczającego prędkość do 30 km na godzinę. Samochody notorycznie poruszają się z nadmierną prędkością, a nawet wyprzedzają pomimo linii ciągłej - alarmują w imieniu rodziców Marcin Łowicki i Askaniusz Janowski, społecznicy.