Toruń. Eleganci i emigranci. W czym się chodziło i dokąd jeździło do pracy na początku XX wieku?

W jaki sposób elegancko i godnie powitać wiosnę? Na przykład w wannie. Przyjemność taka była jednak zarezerwowana tylko dla pań z bardzo zasobnymi pugilaresami. Kostium Monna Wanna, bo o niego tu chodzi, kosztował od 12 do 75 marek. Tańszy był już fason Girona - czarny, wykonany z angielskich materiałów. Za niego trzeba było zapłacić od 10 do 60 marek. Bardzo elegancko prezentował się również fason Rolanda. Także był wykonany z angielskich materiałów, a kosztował od 7,50 do 30 marek. Bazar mód Herrmanna Seeliga w Toruniu polecał poza tym fason Sorma, elegancki paletot od deszczu i kurzu w cenie od 12 do 40 marek, oraz fasony dla panienek: Elly i Lotte. Ten drugi był podobno przez panienki ulubiony, uszyty z marynarsko-niebieskiego sukna z czerwoną kapotą. W modne odzienie dla panienek należało zainwestować od 5 do 15 marek.