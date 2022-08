Toruń. Festiwal Wisły pod patronatem "Nowości". Pełny program festiwalu! Co będzie się działo w Toruniu i okolicach w weekend?

Festiwal Wisły. Największe wiślane regaty w Polsce

Festiwal Wisły organizowany jest po raz szósty. To największy w Polsce zlot tradycyjnych łodzi i statków rzecznych. To także okazja do prezentacji nadwiślańskiej kultury, tradycji, rzemiosła, kulinariów. W programie festiwalu są także co roku Regaty Długodystansowe na Wiśle - impreza o tradycji sięgającej 1936 roku, największe wiślane regaty w Polsce.

W tym roku impreza potrwa aż cztery dni. Planowana jest bowiem na długi, sierpniowy weekend, na który składa się także poniedziałek, 15 sierpnia. To dzień wolny z okazji Święta Wojska Polskiego oraz święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Festiwal Wisły odbędzie się więc w piątek i sobotę 12 i 13 sierpnia we Włocławku oraz 14 i 15 sierpnia w Toruniu.