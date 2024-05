Toruń. Finał cyklu "Mistrzowie klasyki TOSoliści". Tym razem na scenie dwa małżeństwa!

Tak soliści toruńskiej orkiestry czarowali melomanów - w specjalnym cyklu

- Sezon jubileuszowy to szczególna okazja do tego, żeby pokazać to, co instytucja ma najlepsze, a najlepszych ma pracowników i to jest motor napędowy całego zespołu – podkreśla Przemysław Kempiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Tak też zrodził się pomysł, by w jubileuszowym, 45. sezonie artystycznym, zrealizować projekt „Mistrzowie klasyki TOSoliści”, który pozwoli publiczności lepiej poznać naszych muzyków.