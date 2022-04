Toruń i jego zabytki. Jakie są mocne i słabe strony miasta oraz szanse i zagrożenia?

Poprzedni program opieki nad zabytkami Torunia obowiązywał do 2012 roku. Dekadę później, po różnych perturbacjach, miasto doczekało się kolejnego takiego dokumentu. Wejdzie on w życie, jeżeli 14 kwietnia przyjmie go Rada Miasta.

- Program nie rozwiązuje problemów w konkretnych miejscach, ma charakter ogólny - mówił kilka dni temu na konferencji prasowej prezydent Michał Zaleski.