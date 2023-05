Toruń. Ile daje zarobić starówka w sezonie? Gastro, handel, obsługa turystów - wszędzie oferty pracy dorywczej

Pracy sezonowej na starówce w Toruniu nie brakuje. Dodatkowych rąk do pracy potrzebują "od zaraz" gastronomia, handel, hostele, meleksy i i rozmaite firmy żyjące z turystów. Kto konkretnie teraz szuka do pracy, kogo i ile płaci? Sprawdzamy.

"Najchętniej osobę uczącą się zatrudnię" - tą uwaga opatrzonych jest obecnie wiele ofert pracy. Tyle, że studenci w maju i czerwcu aż tak gremialnie do pracy jeszcze się nie garną - przed nimi końcówka roku akademickiego, sesja, zaliczenia. Są dyspozycyjni, ale najczęściej weekendami. Dlatego pracodawcy kuszą od razu "elastycznym grafikiem pracy, którą dopasujesz do swoich obowiązków". Kto pod koniec maja szuka do pracy na starówce, co oferuje i ile płaci? Oto przykłady

Gastronomia i rozrywka. Gdzie obiecują napiwki i premie w Toruniu?

23-25 zł brutto za godzinę - to najczęściej spotykana stawka podstawowa oferowana kelnerom i kelnerkom na starówce. Szukają ich teraz np. takie lokale jak Loft79, Kawiarnia Lenkiewicz, Kawiarniaa Little Egoist Coffee i wiele innych. Czasem już w ogłoszeniu informują o napiwkach czy premiach uznaniowych. Zawsze warto o to zapytać od razu, przy pierwszym kontakcie z pracodawcą.

Podobne stawki oferowane są pracownikom gastronomicznych sieciówek (szuka ich teraz np. KFC i MC Donald) oraz pomocom kuchennym (szuka np.Luizjana). Stawki zazwyczaj idą w górę, gdy poszukiwany już jest kucharz, pizzerman czy tak zwany sushimaster.

Pizzeria Soprano przy ulicy Wysokiej, dla przykładu, oferuje pizzermanowi do 28 zł brutto za godzinę. Ale to nie wszystko! Poza tym w anonsie obiecuje: " stawkę godzinową dostosowaną do zaangażowania i dyspozycyjności, rabat na menu lokalu w dniach wolnych, posiłek pracowniczy i wodę podczas pracy". Ten lokal zapewnia, że tu doświadczenie nie jest wymagane, bo chętnie przeprowadzi szkolenie. Szuka osób chętnych zarówno na pełen etat, jak i tylko dorywczo - w weekendy.

30 zł na rękę - taka sympatyczną stawkę godzinową obiecywał natomiast hostessie Pan Precel, który otwieral swe podwoje przy ul. Szetokiej. Zadaniem energicznej i pozytywnie nastawionej doswiata dziewczyny było"po prostu" zagadywanie przechodniów i zapraszanie ich do skorzystania z preclowej oferty. Piszemy w cudzysłowie, bo kto posmakował tego chleba wie, że i taka praca wymaga sporo wysiłku.

Najbardziej kosmiczne zarobki obiecuje młodym osobom Ezo Night Club na starówce. Jak dowiadujemy się z internetu, to ekskluzywna sieć klubów go-go, działająca między innymi w Sopocie, Gdańsku, Warszawie, Zakopanem. W ogłoszeniu rekrutacyjnym kandydatki do pracy kusi zarobkami od 7 tysięcy zł wzwyż. "Wraz ze zbliżającym się sezonem dla branży gastronomicznej, rozpoczynamy rekrutację na stanowisko: kelnerki (obsługa klienta, sprzedaż produktów z karty menu) tancerki (pokazy i występy artystyczne) hostessy (rozmowa z klientem) promotorzy/promotorki (zapraszanie ludzi do lokalu)" - ogłasza klub. Realnośc oferowanych stawek kandydaci muszą ocenić sami...

Atrakcje dla turystów: meleksy, pierniki i inne

Od 20 do 40 zł brutto za godzinę pracy obiecuje firma turystyczna, która ma w Toruniu meleksy.

"Jest to praca wręcz idealna dla studentów, ponieważ w miesiącach kwiecień, maj, wrzesień październik pracujemy głównie w weekendy, czerwiec lipiec i sierpień już codziennie. Jeżeli chcesz pracować wiele dni w tygodniu - super, jeżeli mniej, też w porządku, grafik jest elastyczny" - czytamy w ogłoszeniu.

Od kierowcy meleksa oczekiwana są: łatwość nawiązywania kontaktów z klientami, prawo jazdy, kat. B, solidność, punktualność i zaangażowanie w pracę i status studenta. Dodatkowym atutem zawsze jest znajomośc obcego języka. A co w zamian? "Oferujemy atrakcyjne zarobki, elastyczny harmonogram oraz miłą atmosferę pracy. Przeprowadzamy szkolenie" - zapewnia firma. Przejażdżka po starówce meleksem to jednak tylko jedna z wielu atrakcji czekających tutaj na turystów. I tylko jedno z potencjalnych miejsc pracy w sezonie. Taką oferują również rozmaite punkty handlowe (nie tylko sklepy) z ofertą skierowaną typowo do turystów: piernikową, pamiątkarską etc. Systematycznie pojawiają się też anonse placówek (prywatnych), oferujących atrakcje muzealne.

Hostele zaczynają być oblężone. Potrzebują pracowników do recepcji, sprzątania, prania...

Od 23 do 25 zł brutto za godzinę - to najczęściej proponowane wynagrodzeniem pokojowym w hotelach na starówce, ale i pracownikom hosteli. One właśnie zaczynają przeżywać prawdziwe oblężenie - przedsmakiem była majówka. Hostele na starówce regularnie teraz ogłaszają, że potrzebują pracowników dorywczych. Po pierwsze, po prostu prostu do prania i sprzątania. Po drugie, do prostej obsługi recepcyjnej - meldowania gości, przekazywania im podstawowych informacji na temat obiektu, przechowywania bagażu itp. I tutaj najchętniej pracodawca widzi studenta lub inną osobę uczącą się, do 26. roku życia. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< Niektóre ogłoszenia dają do myślenia. Wynika z nich, że hostele miewają przykre doświadczenia z młodymi pracownikami. Oto ogłoszenie pewnego hostelu na starówce, z początku maja: "Kogo szukamy? Osoby przede wszystkim pracowitej, komunikatywnej, uczciwej oraz w miarę empatycznej. Dobrze, jeśli znasz język angielski. Uczciwie ostrzegamy, że nie jest to praca leżąca ani siedząca - jest co robić. Natomiast jeśli się wyrobisz z robotą, nie wymyślamy niepotrzebnych prac, możesz trochę posiedzieć - ale dopiero jak się wyrobisz. Uwaga! Jeśli jesteś leniem, jesteś roszczeniowy/wa, wszystko Ci się należy, tego nie będziesz, tamtego nie będziesz - nie dzwoń. Nie spełnimy Twoich oczekiwań. Natomiast jeśli czujesz, że podpadasz pod akapit wyżej - dzwoń, pogadamy i nawzajem się zorientujemy. Jeśli zatrybi, będziesz miał/ła dodatkową pracę, uczciwą płacę, fajny i zgrany team oraz zagospodarowane weekendy (jeśli nie biegasz regularnie po klubach i dyskotekach)".

PS Zainteresowani wymienionymi w tekście ofertami pracy szczegóły znajdą na portalu OLX (zakładka: Toruń/praca). WAŻNE. Praca studenta - bez składki ZUS i podatku Studenci do 26 roku życia są zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ponadto dochody osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 tys. 528 zł.

A jakie są minimalne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników w 2023 roku? Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. Od kwoty brutto odliczane są składki ZUS, czyli składka emerytalna, składka rentowa oraz składka chorobowa. Od pozostałej kwoty odejmowana jest też zaliczka na podatek dochodowy. W rezultacie od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna netto na umowie o pracę wynosi 2709,48 złotych. Z kolei stawka godzinowa na umowie zlecenie wynosi 22,80, a więc na rękę powinniśmy otrzymywać 20 złotych.

Od lipca br. te stawki pójdą w górę. Wówczas kwota wynagrodzenia minimalnego zostanie podniesiona do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 23,50 zł brutto (2780 zł netto i 21 zł netto). (Za: Dziennika Gazeta Prawna).