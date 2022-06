Toruń. Jak gotować, aby nie marnować? Darmowe warsztaty kulinarne zero waste!

Szacunek dla żywności i kosztów jej produkcji, a także - nie kryjmy - rosnące ceny jedzenia to powody, dla których sztuka gotowania w duchu zero waste jest coraz cenniejsza.

Co się będzie działo w Akademii Kulinarnej i jak zgłosić się na warsztaty?

-Spotkajmy się, aby wspólnie gotować, porozmawiać o skali marnowania żywności, a także wymienić się pomysłami i przepisami na to, jak ograniczyć to zjawisko - zachęca Fundacja Stabilo, organizator warsztatów. - Jeśli chcecie rozwinąć swoje umiejętności gotowania w duchu zero waste, to te warsztaty są właśnie dla Was.