Toruń. Jak przebiegają opryski przeciwko meszkom i komarom?

Do tej pory oprócz Parku Miejskiego udało się jeszcze spryskać m.in.: zieleń przy Fundacji „Św. Ducha” przy Szosie Bydgoskiej, tereny zieleni przy schronisku dla zwierząt oraz wewnątrz schroniska przy Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, a także park przy ul. Waryńskiego.

Gdzie następne opryski?

Czy opryski są skuteczne?

Ta metoda jest dość skuteczna, a dzięki wykonywanym opryskom meszki za ok. tydzień powinny zniknąć. Preparat utrzymuje się dość długo, chyba że nastąpi wielka ulewa, to wtedy może go zmyć.