Toruń. Jak wygląda spacer socjalizacyjny dla psów i dlaczego jest potrzebny?

Psy, tak samo jak ludzie, mają swoje potrzeby. Czworonogi także potrzebują socjalizacji, choćby po to, by poznać zachowania innych psów i nauczyć się na nie odpowiednio reagować. Pomóc w tym może spacer socjalizacyjny, który regularnie organizuje Magda Jakimiec, toruńska behawiorystka.

Socjalizacja poprzez spacerowanie

Świadomość o potrzebach naszych czworonogów stale wzrasta. Coraz częściej korzystamy z usług behawiorystów, chętniej poznajemy zachowania i język psów, a także staramy się, by psy miały spełnione wszelkie potrzeby. Jedną z nich jest socjalizacja, czyli planowe przyzwyczajanie pupila do kontaktu z innymi zwierzętami, by poprawnie potrafił odnaleźć się w psich sytuacjach społecznych – nie reagował agresją czy lękiem. Dobrym sposobem na socjalizację są spacery z innymi psami.

W Toruniu można się na nie wybrać – co tydzień organizuje je Magda Jakimiec, behawiorystka, którą szerzej poznaje się jako Zwierzogram.

— Spacer socjalizacyjny, to rodzaj spotkań z psami pod okiem behawiorysty lub trenera, na którym czworonogi uczą się poprawnych kontaktów z przedstawicielami swojego gatunku. Może mieć różne formy, odbywa się najczęściej w grupie psów, ale bywa też w formie 1:1, jako tak zwany spacer w duecie — wyjaśnia Magda Jakimiec.

Wybraliśmy się na jeden ze spacerów organizowanych na Jarze, by sprawdzić, jak to wygląda „od środka”. Spacer rozpoczyna się od przybycia na miejsce. Psy do siebie nie podchodzą, jeśli się nie znają. To ważne, by uniknąć niepotrzebnego stresu u zwierzęcia, zwłaszcza że ze spacerów często korzystają psiaki z pewnymi problemami. Socjalizacja odbywa się w małych grupach – do sześciu psów.

Gdy wszyscy są już zwarci i gotowi, behawiorystka tłumaczy zasady spaceru: psy idą za sobą, nie podchodzą do siebie, obserwują swoje zachowania. Gdy jeden się zatrzymuje, te za nim również powinny się zatrzymać.

Psy ruszają kolejno, w równych odstępach. Prowadzone są na luźnej smyczy, którą kontroluje właściciel. Czworonogi mogą węszyć, schodzić na bok za zapachem – to również ważne. Podczas „psiej wycieczki” Magda Jakimiec obserwuje zachowania psów i podpowiada, co robić, gdy pies nie zachowuje się tak, jak powinien, np. wyrywa się, wyskakuje czy bardzo emocjonalnie reaguje na pozostałych uczestników spaceru.

- W spacerze mogą uczestniczyć psy niezależnie od wieku, natomiast co warto zaznaczyć, nie każdy psiak na takim spacerze sobie poradzi. Psy silnie lękliwe, czy agresywne mogą nie dać rady i powinny zacząć od spotkań treningowych w mniejszym gronie - opowiada behawiorystka. - Celem takich spacerów jest budowanie pozytywnych skojarzeń z innymi psami (i ludźmi), nauka poprawnej komunikacji wewnątrzgatunkowej oraz nauka panowania nad emocjami.

Różne zachowania, różne reakcje

Gdy spacerowaliśmy razem z psami i ich właścicielami, udało nam się zaobserwować szczekanie w sytuacji, gdy za jednym psem znajdował się inny. Okazało się, że pies czuł się niepewnie, dlatego został oddelegowany na koniec. Kiedy szedł ostatni, widać było poprawę w jego zachowaniu, uspokoił się i dużo chętniej podróżował za resztą „psiej ekipy”. Magda Jakimiec wytłumaczyła nam wówczas, że szczekanie jest sprawdzaniem sytuacji i zachowania drugiego psa, była to próba odstraszenia. Pies mocno się zestresował.

– Warto wtedy próbować przenieść uwagę psa na nas i zachęcić go do pójścia dalej. Gdy jest z nami druga osoba, można też zasłonić ciałem widok na drugiego psa – tłumaczyła wówczas behawiorystka. Podczas godzinnego spaceru psy miały okazję sprawdzać swoje zachowania i odczytywać język swojego ciała. Spotykały także inne psy, które akurat w tym czasie spacerowały. Przebywanie w grupie pozwoliło czworonogom, a także ich właścicielom na poznanie zachowań. Spacery socjalizacyjne pozwalają na obniżenie stresu, pobudzenie psa, budowanie pewności siebie u czworonoga i poprawę umiejętności społecznych. Przez cały czas psy są pod kontrolą Magdy Jakimiec, która pomaga poznać ich zachowania i reaguje, gdy sytuacja tego wymaga.

- Dobrze prowadzony spacer socjalizacyjny pozwala psom na wyciszenie się, odnalezienie w grupie i w rezultacie komunikację według swoich potrzeb, czyli jeśli pies komunikuje, że nie chce mieć bezpośredniego kontaktu z drugim osobnikiem, to nie musi.

Takie spacery pomocne są w socjalizacji szczeniąt, pracy nad agresją czy reaktywnością wobec psów, a także po prostu pozwalają znaleźć psich kumpli do wspólnych spotkań! - wyjaśnia behawiorystka.

Magda Jakimiec zaprasza na spacery socjalizacyjne. Odbywają się one co wtorek na Jarze o godz. 18.30 oraz 19.30. Behawiorystka wprowadziła teraz także spacer socjalizacyjny na Rubinkowie, który odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 19.00. Ponadto psy spacerują także w lesie w Rozgartach. Aby się zapisać, należy wysłać wiadomość na numer telefonu 732 497 854, wpisując w treści „spacer socjalizacyjny” wraz z lokalizacją i imieniem psa. Gdy zapisuje się zwierzę po raz pierwszy, warto opisać też jego zachowanie, wiek i stosunek do innych czworonogów.

