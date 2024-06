Toruń. Jan Ząbik spotkał się z fanami żużla w Hard Rock Pubie Pamela [zdjęcia]

Opowieści o żużlu z lat sześćdziesiątych i o Marianie Rose, ale także refleksje na temat tego, co w świecie speedwaya dzieje się dziś - to wszystko czekało na uczestników spotkania z Janem Ząbikiem, wieloletnim zawodnikiem i trenerem Apatora Toruń, które odbyło się w Hard Rock Pub Pamela. Dla tych, którzy nie byli na nim obecni, mamy dobrą wiadomość - następne już we wtorek o godzinie 20:00.

Grzegorz Olkowski