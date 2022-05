Toruń. Karetka ratowała jedno życie, a drugie odebrała. Dramat na ul. Kościuszki

W czwartek, 21 kwietnia dokładnie o godzinie 14.48 tragicznie splotły się w Toruniu losy kilku osób. Gdzie dokładnie? Na przejściu dla pieszych przy ul. Kościuszki. Tym, które znajduje się między Młynem Wiedzy a stacją paliw Shell. Nie ma tutaj świateł.

To z tego przejścia schodziła już 71-letnia pani Barbara, gdy potrąciła ją karetka pogotowia. Mimo wysiłków lekarzy torunianka zmarła w szpitalu 3 maja. Karetka jechała na sygnale, z 80-letnią panią Marią na pokładzie. Prowadził ją doświadczony, 54-letni kierowca. Spieszył się, by z pacjentką dotrzeć do lecznicy.