Toruń. Katechetka na L4 niosła krzyż na procesji. ZUS zabrał jej zasiłek

Jak dowiedziały się "Nowości" działo się tuż przed Wielkanocą 2022 roku, w miejscowości pod Toruniem. Pani Marzena jest z zawodu katechetką i osobą wierzącą. Dla niej, jako katoliczki, Wielkanoc to najważniejsze święto. Od dawna leczy schorzenia kręgosłupa. Co jednak w całej sprawie ważne, jej lekarz prowadzący z tego tytułu nie zaleca jej leżenia czy siedzenia w domu, ale wręcz przeciwnie - ruch.

"Przyłapali" ją na procesji Drogi Krzyżowej i przy palmach

Wiosną br. pani Marzena znów miała kłopoty zdrowotne. Wystawiono jej dwa zwolnienia lekarskie: od 30 marca do 13 kwietnia oraz od 14 do 29 kwietnia. Jak później odnotował sąd, zgodnie z zaleceniami medyka miała nie rezygnować z ruchu. Kiedy więc po zastosowaniu dwóch blokad poczuła się lepiej, po kilku dniach zwiększyła swoją aktywność do umiarkowanej. I to już się komuś nie spodobało...