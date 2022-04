Toruń. Kolejne autobusy elektryczne na horyzoncie. Kiedy do nas dotrą?

- Do przetargu stanęły trzy firmy: na dostawę autobusów jedna - Solaris Bus & Coach z ofertą ponad 11,7 mln zł brutto, a na infrastrukturę do ładowania dwie - Ekoenergetyka-Polska S.A z ofertą 635,2 tys. zł brutto i Linteli na kwotę 653,1 tys. zł brutto. Za najkorzystniejsze uznano oferty Solaris Bus & Coach na autobusy i Ekoenergetyka-Polska S.A na ładowarki. Niebawem zostaną podpisane umowy na dostawę sprzętu. - informuje Sylwia Derengowska, rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Nowe autobusy elektryczne będą klasy Maxi, o długości ok. 12 metrów, niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażone m.in. w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację, automaty do sprzedaży biletów, WiFi, łącza USB i system detekcji i gaszenia pożarów. Infrastrukturę do ładowania będą stanowiły dwie podwójne ładowarki tzw. „wolne”. Staną one na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów.