Toruń. Kolejne autorytety zabierają głos w sprawie pawilonów na Bulwarze Filadelfijskim!

- Dbałość o zabytki polega na tym, aby dodawać im wartości. W żadnym wypadku nie wolno podejmować działań, które ich wartość mogą umniejszyć. To jest kwestia wrażliwości, albo ktoś te wartości widzi, albo nie - mówi profesor Bogumiła Rouba, przewodnicząca działającej przy ministrze kultury Rady Ochrony Zabytków. - Jeżeli nie jest w stanie ich zobaczyć, powinien prosić o pomoc fachowców. Usunięcie Torunia z listy UNESCO byłoby tragedią dla miasta, a to się już przecież zdarzało. Przykład Drezna pokazuje, że UNESCO może to zrobić bez sentymentów. Nam takie awantury nie są potrzebne. Proponuję, aby w życzliwej atmosferze siąść w gronie specjalistów i doprowadzić do akceptowalnych rozwiązań.