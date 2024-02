Toruń. Kolejny lokal na starówce idzie pod młotek komornika! "Podmurna 65" do kupienia

Podmurna 65 to popularny adres na starówce Toruniu. Niestety, nie każdemu udaje się biznes w tym charakterystycznym budynku. W lutym komornik wystawia na licytacje pomieszczenia należące do poznańskiej spółki. Za ile można je kupić?

Ścisłe centrum miasta, klimatyczna, zabytkowa ulica Podmurna - to tutaj właśnie stoi ten budynek. Charakterystyczny i dobrze znany większości torunian. Starszym kojarzyć się może choćby z klubem muzycznym Hades. Obecnie pod adresem "Podmurna 65" działają natomiast punkty gastronomiczne i handlowe. To co idzie pod młotek?

Komornik licytuje w lutym lokale w Toruniu na poziomie "minus jeden". Za ile można je kupić?

Jak się okazuje, toruński komornik Grzegorz Zakrzewski wystawia w lutym na licytację pomieszczenia, które znajdują się w piwnicach budynku przy ul. Podmurnej 65. Ze zdjęć wynika, że nadają się np. na pub czy klub; jest tu też toaleta etc. Razem mają ponad 300 metrów kwadratowych powierzchni. Lokale użytkowe w tym charakterystycznym budynku przy ul. Podmurnej 65, należące do spółki "Selvma", komornik będzie licytował w lutym. Jak, gdzie i za ile? Szczegóły w tekście. Grzegorz Olkowski/Licytacje komornicze

Licytowane pomieszczenia należą do dłużnika, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "SELVMA", mająca siedzibę w Poznaniu. Licytacja odbędzie się 28 lutego, w Sądzie Rejonowym w Toruniu, o godzinie 12.20.

Wartość tych pomieszczeń oszacowano na 539 tys. 400 zł. Licytacja rozpocznie się od poziomu trzech czwartych tej sumy oszacowania, czyli od 404 tys. 550 zł. - Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 proc. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto - zaznacza komornik.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 tys. 940 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 24 1600 1446 1818 5263 5000 0001. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Kluczowa sala w podziemiach budynku. Uwaga! Dojście do niej nie jest proste

Jak przekazuje komornik, w budynku przy ul. Podmurnej 65 znajduje się pięć wyodrębnionych lokali użytkowych, dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste oraz należący do dłużnej spółki udział wynoszący 32415/73749. Ten udział to właśnie pomieszczenia piwniczne o łącznej powierzchni 324 metrów kwadratowych. Lokale użytkowe w tym charakterystycznym budynku przy ul. Podmurnej 65, należące do spółki "Selvma", komornik będzie licytował w lutym. Jak, gdzie i za ile? Szczegóły w tekście. Grzegorz Olkowski/Licytacje komornicze

Sale spółki" Selvma" znajdują się pod budynkiem oraz poza jego obrysem na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 202/7, w poziomie piwnicy. -Jedno z pomieszczeń nie posiada połączenia z pozostałymi izbami. Dostęp do wskazanej sali możliwy jest tylko przez pomieszczenia piwniczne znajdujące się w sąsiednim budynku, posadowionym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnej 202/4, który to nie są przedmiotem egzekucji. Obecnie brak jest innego wejścia do opisywanej izby. Bez ustanowienia służebności gruntowej ewentualny nabywca nie będzie miał dostępu do wskazanego pomieszczenia - uprzedza komornik Grzegorz Zakrzewski.

Jak zatem widać, jest tu pewien haczyk. Mimo wszystko jednak zainteresowani lokalem w samym centrum miasta mogą się znaleźć. Jak informuje komornik, w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać tę nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30 oraz przeglądać protokół opis i oszacowania. -Będzie on dostępny w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. W. Warneńczyka 1 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1057/21) - podaje w publicznym obwieszczeniu Grzegorz Zakrzewski.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Dodajmy, że to już kolejny lokal na toruńskiej starówce, który w ostatnim czasie idzie pod komorniczy młotek. Niedawno przypominaliśmy choćby sprawę dawnego klubu nocnego przy ul. Prostej, w piwnicznych pomieszczeniach tuż przy sklepie Biedronki - on także wystawiony został na licytację. Czytaj więcej artykułów tego autora >>> TUTAJ <<<<

Wideo DŁ - Budowa nowego bloku socjalnego