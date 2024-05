Toruń. Komu władze miasta robiły i robią prezenty imieninowe na koszt podatników?

Wszyscy radni minionej kadencji, szefowie wydziałów i biur Urzędu Miasta Torunia, członkowie zarządów trzech spółdzielni mieszkaniowych, niektórzy posłowie, proboszczowie i biskupi toruńscy, prezydenci Bydgoszczy oraz Olsztyna, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, jedna europosłanka, która co prawda zdobyła mandat na Dolnym Śląsku, ale były już prezydent Michał Zaleski bardzo ją podziwiał. O tych i wielu innych osobach, władze miasta pamiętają i robią im prezenty imieninowe. Zestawy nie są duże, mają głównie charakter promocyjny, ale przy kilkuset obdarowywanych wydatki idą w tysiące. Poza tym sama lista nazwisk jest dość zaskakująca.

Informacjami na temat imieninowego funduszu w Urzędzie Miasta Torunia podzielił się z nami Czytelnik, który wcześniej wystąpił o nie do UMT w trybie dostępu do informacji publicznej. Dane są szczegółowe i ciekawe, grzechem byłoby z nich nie skorzystać. Według planu na 2024 rok imieninowe podarunki miały otrzymać 374 osoby. W ubiegłym roku było ich 377, zaś w roku 2022 - 374 osoby. Zdecydowana większość - ponad 260 zestawów rocznie - wysyłanych było pocztą.

Kto się znalazł na liście, a kogo zabrakło?

- Imieninowych prezentów z Urzędu Miasta nigdy nie dostawałem - mówi były poseł, a obecny senator z Koalicji Obywatelskiej. - Może dlatego, że nie obchodzę imienin, ale nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek ktoś z UMT mnie o to pytał.

Wśród obdarowywanych osób pełniących funkcje publiczne nie ma europosłów z regionu, jest za to europosłanka Anna Zalewska (PiS), która przed laty, jeszcze jako minister edukacji w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego w Toruniu przedstawiła proponowaną przez siebie reformę oświaty. Michał Zaleski porównał projekt zakładający m.in. likwidację gimnazjów i powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych do przewrotu kopernikańskiego.