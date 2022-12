Toruń. Krowa kopnęła rolnika. Sąd przyznał mu 103 tys. zł odszkodowania! KRUS odmawiał złotówki...

Ani grosza odszkodowania nie chciał wypłacić KRUS rolnikowi, którego krowa kopnęła w brzuch. Dopiero Sąd Rejonowy w Toruniu pochylił się nad sprawą i przyznał mu 103 tys. zł odszkodowania za wypadek przy pracy.

Ostry ból, pęknięty wyrostek i martwica jelit

28 marca 2021 roku pan Janusz o poranku zabrał się za obrządek krów. Około godziny 9.00 czyścił obornik. Czynił to jak zwykle, prawidłowo - co do tego wątpliwości nie było i nie ma. Doszło jednak do nieszczęścia: jedna z jałówek kopnęła go w brzuch.