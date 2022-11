Toruń. Kto chce zdobyć fort szturmem? W niedzielę będzie miał ku temu okazję

Nadchodzący weekend będzie długi i bardzo forteczny. Wczoraj pisaliśmy o atrakcjach, jakie na 11 listopada szykuje załoga Fortu I, natomiast w niedzielę przed zwiedzającymi otworzy się brama Fortu IV. No dobrze, z tym otwarciem to może drobna przesada, organizatorzy niedzielnej imprezy zamierzają właśnie pokazać, że nie otwierała się ona zbyt łatwo.

Jak długo mógł się bronić fort?

Innymi słowy: nieprzyjacielowi udało się przełamać zewnętrzny pierścień umocnień twierdzy. Wrogie wojska wlewają się na tyły i przystępują do oblężenia fortu. Pierwszy opór stawiają żołnierze ulokowani przy murze obok bramy, jednak tą udało się zniszczyć. Wroga piechota wlewa się na dziedziniec wjazdowy. Ścigani przez nią obrońcy wycofują się do fortu. Ten może się bronić nawet przez trzy miesiące, jednak wróg nie może się dostać do środka. Liczą się więc sekundy, obrońcy wbiegają do środka i w tym momencie podnosi się most zwodzony. Wszystko dzieje się błyskawicznie, m.in. dzięki wyposażonemu w przeciwwagę mechanizmowi, który pozwala podnieść kładkę. I oto proszę, wejście do fortu jest osłonięte potężną stalową płytą, pod nią zieje natomiast czeluść fosy. W fosie, ścianach bocznych i w samej płycie mostu znajdują się strzelnice, przez które można prowadzić ogień.