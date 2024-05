Toruń Łodziami pływającymi po Wiśle na razie bardziej zainteresowane są grupy zorganizowane

- Można też indywidualnie umówić się z flisakiem i zamówić kurs jedynie na drugą stronę Wisły - dodaje Jakub Gołębiewski. - Wówczas płaci się jak za bilet ulgowy. Zamierzamy również w najbliższym czasie uruchomić rejsy do Olenderskiego Parku Etnograficznego. Prawdopodobnie ruszymy w okolicach Bożego Ciała. Będą to rejsy weekendowe, ale jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy w soboty czy niedziele. Do Nieszawki możemy dopłynąć w pół godziny, z powrotem trwa to nieco dłużej, od 50 minut do godziny. Nie wiemy jeszcze tylko, czy będą to rejsy dwustronne. Być może większe zainteresowanie będzie rejsami w jedną stronę i powrotem na własną rękę. Gdyby miały być dwustronne wiązałyby się z trzygodzinnym oczekiwaniem, a więc i większymi kosztami.